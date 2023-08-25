Кириенко возглавил заседание набсовета фонда «Защитники Отечества»

Также принято более 12 тысяч решений по денежным выплатам, связанным с участием в спецоперации, более 5,6 тысячи решений — по вопросам получения удостоверения ветерана боевых действий. Также приняты решения по вопросам юридической помощи (около 13,5 тысячи), получения льгот по коммунальным платежам (более 7 тысяч), получения медицинской помощи (более 5,6 тысячи), оказания психологической помощи (более 5,7 тысячи).