Кириенко возглавил заседание набсовета фонда «Защитники Отечества»

Posted Сегодня, 10:11
Published Сегодня, 10:11
Modified Сегодня, 10:11
Updated Сегодня, 10:11
Председатель фонда Анна Цивилева выступила с докладом о деятельности организации с начала работы региональных филиалов.
Более 173 тысяч обращений было рассмотрено сотрудниками фонда за все время работы. Большая часть из них касается мер социальной поддержки. По более чем 21 000 из них есть решения, передает 56orb.ru.
Также принято более 12 тысяч решений по денежным выплатам, связанным с участием в спецоперации, более 5,6 тысячи решений — по вопросам получения удостоверения ветерана боевых действий. Также приняты решения по вопросам юридической помощи (около 13,5 тысячи), получения льгот по коммунальным платежам (более 7 тысяч), получения медицинской помощи (более 5,6 тысячи), оказания психологической помощи (более 5,7 тысячи).
Сергей Кириенко отметил, что с момента открытия филиалов фонда 2,5 месяца назад был проделан большой объем работы. Он поблагодарил команду за работу. Цивилева подчеркнула, что сотрудники фонда обрабатывают каждую жизненную ситуацию отдельно и помогают подопечным в полном объеме.
На заседании также обсудили вопросы протезирования и обеспечения ТСР, медицинской реабилитации и психологической помощи. Участники встречи заявили, что комплексная реабилитация для ветеранов СВО должна быть доступна в каждом регионе. Особое внимание уделялось вопросам сохранения и восстановления психологического благополучия ветеранов специальной военной операции и членов семей погибших.
Отмечается, что представители фонда регулярно проводят личные встречи с подопечными в госпиталях, реабилитационных центрах и во время культурных мероприятий.
Ключевым событием для фонда стал Первый форум ветеранов специальной военной операции «Справедливость. Забота. Уважение». Его участниками стали 150 ветеранов СВО.
Говоря о дальнейшей деятельности фонда, Цивилева подчеркнула, что организация последовательно ведет работу по привлечению госкорпораций, бизнес-сообщества, некоммерческих организаций к сотрудничеству для более эффективной помощи ветеранам и членам семей погибших бойцов.