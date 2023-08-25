Когда будет бабье лето в Свердловской области

При этом до 5 сентября будет сохраняться прохладная погода. Также ожидается небольшое потепление. Шепоренко отметила, что в ближайшую неделю в Свердловской области температура не будет превышать +15 градусов. Наибольшее похолодание прогнозируется с 27 по 29 августа. Тогда температура понизится до +10 днем и до +6 ночью.