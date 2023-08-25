Когда будет бабье лето в Свердловской области

Posted Сегодня, 11:46
Published Сегодня, 11:46
Modified Сегодня, 11:48
Updated Сегодня, 11:48
Так, потепления ожидать стоит только после 5–7 сентября. Шепоренко отмечает, что столбик термометра в период бабьего лета достигнет отметки в +18…+20 градусов. В начале сентября ожидается меньшее количество осадков, пишет «КП-Екатеринбург».
При этом до 5 сентября будет сохраняться прохладная погода. Также ожидается небольшое потепление. Шепоренко отметила, что в ближайшую неделю в Свердловской области температура не будет превышать +15 градусов. Наибольшее похолодание прогнозируется с 27 по 29 августа. Тогда температура понизится до +10 днем и до +6 ночью.
В первые пять дней сентября не прогнозируется больших изменений в погоде. Однако в дневное время воздух прогреется до +12…+17 градусов.
Напомним, в ночь на 24 августа синоптиками были зафиксированы первые заморозки в Свердловской области. В предстоящие выходные прогнозируется облачная погода с небольшими осадками.