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Компания Heineken продала бизнес в России за 1 евро

Компания Heineken продала бизнес в России за 1 евро

25 августа 2023, 10:39
Фото: Midjourney
За один евро продан бизнес компании Heineken в России. В Екатеринбурге есть завод, который ранее принадлежал этой фирме.

О закрытии сообщается на сайте компании. Представители Heineken отметили, что последние события демонстрируют серьезные проблемы, с которыми сталкиваются крупные производственные компании при выходе из страны.

Хотя эта сделка заняла гораздо больше времени, чем мы надеялись, она обеспечивает средства к существованию наших сотрудников и позволяет нам ответственно покинуть страну, — сказал гендиректор Дольф ван ден Бринк.

Права на все активы фирмы в РФ получила группа «Арнест». Компания Heineken оценила убытки в 300 миллионов евро.

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