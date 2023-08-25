Компания Heineken продала бизнес в России за 1 евро

Posted Сегодня, 10:39
Published Сегодня, 10:39
Modified Сегодня, 10:41
Updated Сегодня, 10:41
О закрытии сообщается на сайте компании. Представители Heineken отметили, что последние события демонстрируют серьезные проблемы, с которыми сталкиваются крупные производственные компании при выходе из страны.
Хотя эта сделка заняла гораздо больше времени, чем мы надеялись, она обеспечивает средства к существованию наших сотрудников и позволяет нам ответственно покинуть страну, — сказал гендиректор Дольф ван ден Бринк.
Права на все активы фирмы в РФ получила группа «Арнест». Компания Heineken оценила убытки в 300 миллионов евро.