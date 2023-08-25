Компания Heineken продала бизнес в России за 1 евро

За один евро продан бизнес компании Heineken в России. В Екатеринбурге есть завод, который ранее принадлежал этой фирме.

О закрытии сообщается на сайте компании. Представители Heineken отметили, что последние события демонстрируют серьезные проблемы, с которыми сталкиваются крупные производственные компании при выходе из страны. Хотя эта сделка заняла гораздо больше времени, чем мы надеялись, она обеспечивает средства к существованию наших сотрудников и позволяет нам ответственно покинуть страну, — сказал гендиректор Дольф ван ден Бринк. Права на все активы фирмы в РФ получила группа «Арнест». Компания Heineken оценила убытки в 300 миллионов евро. Семья сапбордистки из Тагила хочет наказать спасателя катера за опасный бизнес Узнать подробнее