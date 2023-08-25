Массовые сообщения с соболезнованиями о смерти приходят Иосифу Пригожину и Валерии

Напомним, что в июне Иосиф Пригожин уже стал целью интернет-сообщества, в связи с мятежом ЧВК «Вагнер». В тот раз он воспринял комментарий с долей юмора. Хотя позже признался, что его ситуация не рассмешила нисколько.