Массовые сообщения с соболезнованиями о смерти приходят Иосифу Пригожину и Валерии

Posted Сегодня, 13:14
Published Сегодня, 13:14
Modified Сегодня, 13:16
Updated Сегодня, 13:16
В сообщениях Иосифу Пригожину присылают похоронную атрибутику. Скидывают ему изображения свечей и венков. Под постами продюсера и его жены, певицы, Валерии оставляют комментарии с соболезнованиями и неуместными пожеланиями.
Иосиф, скажите, кто это сделал. Мы отомстим! , Иосиф, мы же говорили, что мятеж до добра не доведет! , RIP, Валерия, соболезнования вам. Такой молодой, Иосиф, весь интернет переживает — прошу вас, сообщите, были ли вы в том самолете или нет? — пишут в сети.
Через некоторое время после начала атаки в сети, Пригожин опубликовал на своем аккаунте мем о себе и Евгение Пригожине. Мем был создан одним из пользователей интернета. Иосиф Пригожин подписал его коротко и емко: «Задолбали».
При всем при этом сам Иосиф Пригожин никогда близко не общался с погибшим Евгением Пригожиным. О его смерти узнал из социальных сетей.
Напомним, что в июне Иосиф Пригожин уже стал целью интернет-сообщества, в связи с мятежом ЧВК «Вагнер». В тот раз он воспринял комментарий с долей юмора. Хотя позже признался, что его ситуация не рассмешила нисколько.