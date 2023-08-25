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Массовые сообщения с соболезнованиями о смерти приходят Иосифу Пригожину и Валерии

Массовые сообщения с соболезнованиями о смерти приходят Иосифу Пригожину и Валерии

25 августа 2023, 13:14
Фото: Midjourney
Пользователи сети присылают личные сообщения продюсеру Иосифу Пригожину, пишут комментарии под его постами в социальных сетях. По оставленным комментариям можно подумать, что многие пользователи просто не понимают, что Иосиф Пригожин и Евгений Пригожин — это два разных человека.

В сообщениях Иосифу Пригожину присылают похоронную атрибутику. Скидывают ему изображения свечей и венков. Под постами продюсера и его жены, певицы, Валерии оставляют комментарии с соболезнованиями и неуместными пожеланиями.

Комментарии под постами Пригожина Комментарии под постами Пригожина
Комментарии под постами Пригожина
Фото: Скриншот с личной страницы Пригожина
Иосиф, скажите, кто это сделал. Мы отомстим! , Иосиф, мы же говорили, что мятеж до добра не доведет! , RIP, Валерия, соболезнования вам. Такой молодой, Иосиф, весь интернет переживает — прошу вас, сообщите, были ли вы в том самолете или нет? — пишут в сети.

Через некоторое время после начала атаки в сети, Пригожин опубликовал на своем аккаунте мем о себе и Евгение Пригожине. Мем был создан одним из пользователей интернета. Иосиф Пригожин подписал его коротко и емко: «Задолбали».

При всем при этом сам Иосиф Пригожин никогда близко не общался с погибшим Евгением Пригожиным. О его смерти узнал из социальных сетей.

Напомним, что в июне Иосиф Пригожин уже стал целью интернет-сообщества, в связи с мятежом ЧВК «Вагнер». В тот раз он воспринял комментарий с долей юмора. Хотя позже признался, что его ситуация не рассмешила нисколько.

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#Общество#Эксклюзив#Евгений Пригожин#Инцидент#Пригожин#Артем Карнаухов#Крушение самолета Евгения Пригожина 23 августа 2023 года
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