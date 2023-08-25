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Published Сегодня, 13:23

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Updated Сегодня, 13:25

Мошенники похитили у пожилых жителей Свердловской области более 2,6 миллиона рублей

Мошенники похитили у пожилых жителей Свердловской области более 2,6 миллиона рублей

25 августа 2023, 13:23
Фото: Midjourney
Двое курьеров, работавших на телефонных аферистов, забрали у семи жителей Свердловской области старше 75 лет более 2,6 миллиона рублей.

Аферисты действовали по распространенной схеме «родственник попал в ДТП»: сообщали пенсионерам, что кто-то из их близких устроил аварию и, чтобы избежать уголовного наказания, нужно отдать определенную сумму денег, рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Вскоре сотрудникам полиции удалось задержать двух курьеров, которые работали у мошенников. В отношении них возбудили уголовное дело. Во время следствия потерпевшим был частично возмещен причиненный ущерб в сумме более одного миллиона рублей.

После завершения расследования в суд были направлены материалы дела для рассмотрения.

Напомним, в Екатеринбурге 23-летний молодой человек отдал злоумышленникам 1,1 миллиона рублей лжесотрудникам ЦБ и полиции.

Медбрат из Екатеринбурга отдал мошенникам более 1 миллиона рублей
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#Свердловская область#Суд#Полиция#Уголовное дело#Криминал#Расследование#ЧП#Мошенники#Злоумышленники#Елизавета Зиборова#Аферисты#Инцидент#Курьеры
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