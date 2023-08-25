Мошенники похитили у пожилых жителей Свердловской области более 2,6 миллиона рублей

Posted Сегодня, 13:23
Published Сегодня, 13:23
Modified Сегодня, 13:25
Updated Сегодня, 13:25
Аферисты действовали по распространенной схеме «родственник попал в ДТП»: сообщали пенсионерам, что кто-то из их близких устроил аварию и, чтобы избежать уголовного наказания, нужно отдать определенную сумму денег, рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
Вскоре сотрудникам полиции удалось задержать двух курьеров, которые работали у мошенников. В отношении них возбудили уголовное дело. Во время следствия потерпевшим был частично возмещен причиненный ущерб в сумме более одного миллиона рублей.
После завершения расследования в суд были направлены материалы дела для рассмотрения.
Напомним, в Екатеринбурге 23-летний молодой человек отдал злоумышленникам 1,1 миллиона рублей лжесотрудникам ЦБ и полиции.