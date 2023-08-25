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Мужчина открыл стрельбу в семью из газового пистолета во время салюта в Екатеринбурге

Мужчина открыл стрельбу в семью из газового пистолета во время салюта в Екатеринбурге

25 августа 2023, 05:46
Фото: 1MI
Мужчина в Екатеринбурге стрелял в семью из газового пистолета. Супруги вместе с дочерью пришли посмотреть салют в честь 300-летия города.

Мужчина пришел на салют вместе со своей компанией, которая вела себя шумно. В какой-то момент он начал стрелять в семью: сперва в супруга, потом стал целиться в жену и в дочку и считать до трех, рассказали в Telegram-канале «Урал Мэш».

Вскоре стрелка смогли задержать и изъять у него пистолет. Пострадавшие написали заявление в полицию и снимали увечья в больнице. У дочери и отца подозрение на химический ожог. По факту происшествия ведется проверка.

Напомним, недавно в Екатеринбурге мужчина стрелял со своего балкона из пневматического оружия и ранил двух людей. Вскоре задержали подозреваемого в стрельбе — 64-летнего пенсионера, но при этом оружие в его квартире не нашли.

Житель Екатеринбурга открыл стрельбу со своего балкона и ранил двоих людей
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