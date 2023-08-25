Мужчина открыл стрельбу в семью из газового пистолета во время салюта в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 05:46
Published Сегодня, 05:46
Modified Сегодня, 05:46
Updated Сегодня, 05:46
Мужчина пришел на салют вместе со своей компанией, которая вела себя шумно. В какой-то момент он начал стрелять в семью: сперва в супруга, потом стал целиться в жену и в дочку и считать до трех, рассказали в Telegram-канале «Урал Мэш».
Вскоре стрелка смогли задержать и изъять у него пистолет. Пострадавшие написали заявление в полицию и снимали увечья в больнице. У дочери и отца подозрение на химический ожог. По факту происшествия ведется проверка.
Напомним, недавно в Екатеринбурге мужчина стрелял со своего балкона из пневматического оружия и ранил двух людей. Вскоре задержали подозреваемого в стрельбе — 64-летнего пенсионера, но при этом оружие в его квартире не нашли.