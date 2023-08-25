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«Новые люди» создадут креативный кластер прямо в центре Екатеринбурга

«Новые люди» создадут креативный кластер прямо в центре Екатеринбурга

25 августа 2023, 07:12
Фото: Новые люди
В партии «Новые люди» предложили создать новый креативный кластер в самом центре Екатеринбурга по аналогии с креативной экосистемой ФЛАКОН в Москве или лофтом «Этажи» в Санкт-Петербурге.

На круглом столе по вопросу развития городского туризма предприниматели и эксперты обсудили идею собрать воедино разнообразные предприятия, вдохновленные одной целью — создать место для досуга молодёжи.

Пространство будет состоять из коворкингов, залов для мероприятий, общественных пространств, также молодым предпринимателям будет предложено разместить на территории кластера свои точки и магазины. Кластер будет способствовать притоку как местных творческих личностей, так и туристов, заинтересованных в знакомстве с богатством культурной и художественной жизни Екатеринбурга.

В ходе обсуждения спикеры затрагивали разные варианты местонахождения будущего кластера: старая часть завода на ВИЗе, здание «Союз-Хлеб» н Банковском переулке и другие, но пока говорить о точной локации рано.

В качестве экспертов «Новые люди» пригласили начальника отдела по работе с инвесторами и резидентами АНО УК ТРК СО Марину Ленькову, промышленного дизайнера, руководитель бюро «Плотинка» Илью Полянских, а также известных предпринимателей Екатеринбурга Сергея Козлова, Алексея Черешкова, Александра Терещенко, Марию Терехову и Дмитрия Дымшакова.

Один из ключевых вопросов, поднятых на мероприятии, был связан с развитием туризма в регионе. Марина Ленькова поделилась информацией о текущем состоянии туризма в области, она подчеркнула, что «важность сотрудничества бизнеса, жителей и власти нельзя недооценивать, поскольку это, в первую очередь, мощный фундамент для достижения устойчивого роста экономики региона».

Фото: Новые люди

Спикеры выразили общее мнение о том, что роль кластеров в развитии туризма заключается в поддержке тех, кто создает и развивает туристические инициативы. Сергей Козлов, генеральный директор группы компаний «Априори», подчеркнул: «Кластеры способствуют сближению единомышленников и активизируют обмен опытом и идеями. Наша задача также состоит в том, чтобы сделать туризм современным: создать онлайн-продукты, например, аудиогидов по известным местам, сделать регион интересным и для молодых».

Общим решением мероприятия стал тезис, что на данный момент Екатеринбургу не хватает онлайн-туристической базы и бизнес-инициатив, способных объединить увлеченных людей и создать успешный туристический продукт. В ближайшем будущем рабочая группа представит мастер-план возможных площадок будущего креативного кластера.

#Экономика#Бизнес#Туризм#Екатеринбург#Ирина Кирилова#Креативный кластер#Коворкинги#Культурная жизнь
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