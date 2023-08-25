«Новые люди» создадут креативный кластер прямо в центре Екатеринбурга

Спикеры выразили общее мнение о том, что роль кластеров в развитии туризма заключается в поддержке тех, кто создает и развивает туристические инициативы. Сергей Козлов, генеральный директор группы компаний «Априори», подчеркнул: «Кластеры способствуют сближению единомышленников и активизируют обмен опытом и идеями. Наша задача также состоит в том, чтобы сделать туризм современным: создать онлайн-продукты, например, аудиогидов по известным местам, сделать регион интересным и для молодых».