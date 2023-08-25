«Новые люди» создадут креативный кластер прямо в центре Екатеринбурга

Posted Сегодня, 07:12
Published Сегодня, 07:12
Modified Сегодня, 07:14
Updated Сегодня, 07:14
На круглом столе по вопросу развития городского туризма предприниматели и эксперты обсудили идею собрать воедино разнообразные предприятия, вдохновленные одной целью — создать место для досуга молодёжи.
Пространство будет состоять из коворкингов, залов для мероприятий, общественных пространств, также молодым предпринимателям будет предложено разместить на территории кластера свои точки и магазины. Кластер будет способствовать притоку как местных творческих личностей, так и туристов, заинтересованных в знакомстве с богатством культурной и художественной жизни Екатеринбурга.
В ходе обсуждения спикеры затрагивали разные варианты местонахождения будущего кластера: старая часть завода на ВИЗе, здание «Союз-Хлеб» н Банковском переулке и другие, но пока говорить о точной локации рано.
В качестве экспертов «Новые люди» пригласили начальника отдела по работе с инвесторами и резидентами АНО УК ТРК СО Марину Ленькову, промышленного дизайнера, руководитель бюро «Плотинка» Илью Полянских, а также известных предпринимателей Екатеринбурга Сергея Козлова, Алексея Черешкова, Александра Терещенко, Марию Терехову и Дмитрия Дымшакова.
Один из ключевых вопросов, поднятых на мероприятии, был связан с развитием туризма в регионе. Марина Ленькова поделилась информацией о текущем состоянии туризма в области, она подчеркнула, что «важность сотрудничества бизнеса, жителей и власти нельзя недооценивать, поскольку это, в первую очередь, мощный фундамент для достижения устойчивого роста экономики региона».
Спикеры выразили общее мнение о том, что роль кластеров в развитии туризма заключается в поддержке тех, кто создает и развивает туристические инициативы. Сергей Козлов, генеральный директор группы компаний «Априори», подчеркнул: «Кластеры способствуют сближению единомышленников и активизируют обмен опытом и идеями. Наша задача также состоит в том, чтобы сделать туризм современным: создать онлайн-продукты, например, аудиогидов по известным местам, сделать регион интересным и для молодых».
Общим решением мероприятия стал тезис, что на данный момент Екатеринбургу не хватает онлайн-туристической базы и бизнес-инициатив, способных объединить увлеченных людей и создать успешный туристический продукт. В ближайшем будущем рабочая группа представит мастер-план возможных площадок будущего креативного кластера.