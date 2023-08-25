Пассажирка такси пострадала в ДТП в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 04:13
Published Сегодня, 04:13
Modified Сегодня, 04:13
Updated Сегодня, 04:13
Водитель белой иномарки ехал по улице 8 марта от Автовокзала. Когда пересекал перекресток на зеленый сигнал светофора, навстречу ему ехало такси оранжевого цвета. Таксист не пропустил встречную легковушку, из-за чего произошло столкновение, пишет Е1.
В аварии оказалась поврежденной задняя дверь такси. По словам одного из очевидцев, пассажирку, которая сидела на переднем сиденье, отвезли в больницу с полученными травмами и подозрениями на переломы.
Напомним, 24 августа 2023 года в Нижнем Тагиле произошла авария между двумя автомобилями. В результате столкновения пострадали две женщины. С полученными травмами их увезли в больницу.