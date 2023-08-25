Пенсионерка попала под колеса автомобиля на проспекте Строителей в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 09:51
Published Сегодня, 09:51
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Так, водитель Subaru Impreza, 1979 года рождения, выезжал с прилегающей территории. Он стал поворачивать налево на проспект Строителей и наехал на женщину 1957 года рождения.
Пенсионерка переходила дорогу в неположенном месте, несмотря на то, что пешеходный переход был в зоне видимости. С места ДТП пострадавшую доставили в больницу.
Личности участников аварии установлены. Водитель и пешеход являются местными жителями. В настоящий момент проводятся проверочные мероприятия по данному факту, — рассказали редакции TagilCity.ru в отделе пропаганды ГИБДД.
Напомним, 24 августа в Нижнем Тагиле на улице Островского также произошло ДТП, в котором травмировались две женщины.