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Пенсионерка попала под колеса автомобиля на проспекте Строителей в Нижнем Тагиле

Пенсионерка попала под колеса автомобиля на проспекте Строителей в Нижнем Тагиле

25 августа 2023, 09:51
Фото: 1MI
Днем 24 августа в Нижнем Тагиле пожилая женщина, переходящая дорогу в неположенном месте, попала под колеса иномарки на проспекте Строителей.

Так, водитель Subaru Impreza, 1979 года рождения, выезжал с прилегающей территории. Он стал поворачивать налево на проспект Строителей и наехал на женщину 1957 года рождения.

Пенсионерка переходила дорогу в неположенном месте, несмотря на то, что пешеходный переход был в зоне видимости. С места ДТП пострадавшую доставили в больницу.

Личности участников аварии установлены. Водитель и пешеход являются местными жителями. В настоящий момент проводятся проверочные мероприятия по данному факту, — рассказали редакции TagilCity.ru в отделе пропаганды ГИБДД.

Напомним, 24 августа в Нижнем Тагиле на улице Островского также произошло ДТП, в котором травмировались две женщины.

Два человека травмированы в ДТП на улице Островского в Нижнем Тагиле
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#Нижний Тагил#Эксклюзив#ДТП#Дорога#Пешеходный переход#Пешеход#Евгения Сафина#Авария#Проспект Сроителей
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