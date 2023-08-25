«Пешеходы просто убежали»: подробности ДТП в Нижнем Тагиле с двумя пострадавшими

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Я очень много езжу на автомобиле, разрываюсь между работой, кружками детей и бабушкой, которая лежит в больнице. Всегда всем говорила, что вообще не представляю, как справлялась бы без машины. Для меня потеря автомобиля — это потеря моей мобильности и активности, я без него — как без рук, — рассказала TagilCity.ru Виктория, участница ДТП на улице Островского.
Пешеходы, которые стали свидетелями инцидента, перешли дорогу и скрылись в неизвестном направлении. Девушка была удивлена, что они не обратили внимание на аварию и не стали вызывать экстренные службы и подходить к пострадавшим.
По поводу пешеходов могу сказать вот что: да, они не виновники ДТП, но ее первопричина, и чисто по-человечески — могли вызвать службы и по возможности оказать помощь, да просто спросить, чем могли бы помочь, оставить свои контакты для ГИБДД, все-таки они свидетели. Но они так не сделали, и это на их совести, — поделилась с журналистами TagilCity.ru Виктория.
Виктория ехала по улице Островского со стороны налоговой по направлению к ГГМ. По словам девушки — с соблюдением скоростного режима. Примерно за 50 метров Виктория увидела, что у края проезжей части стояли двое пешеходов, которые хотели перейти дорогу по направлению от завода к скверу. Не доехав до перехода, Виктория начала останавливать автомобиль, чтобы пропустить пешеходов.
Перед тем как начать тормозить, Виктория обратила внимание на спидометр. Он показывал 30 км/час. После полной остановки автомобиля последовало 2 сильных удара в заднюю часть машины. За рулем въехавшей машины находился водитель 1946 года рождения. На сколько метров точно откинуло автомобиль — Виктория утверждать не может. Но остановилась девушка-водитель перед пешеходным переходом, а после ДТП оба автомобиля вынесло за зебру. О силе удара можно судить по повреждениям.
Ушел весь кузов, крыша, стойки, двери и электрика из панели вся вылетела, сидения сломаны. Муж сказал, машину не восстановить. У меня болит шея, вывих и перелом исключили, но поврежден задний связочный комплекс шейного отдела. У водителя Hyundai Creta сломана грудина, — рассказала TagilCity.ru Виктория Неймышева, участница ДТП на
Напомним, что авария произошла на улице Островского, по дороге в сторону ГГМ 24 августа 2023 года.