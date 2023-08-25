«Пешеходы просто убежали»: подробности ДТП в Нижнем Тагиле с двумя пострадавшими

Перед тем как начать тормозить, Виктория обратила внимание на спидометр. Он показывал 30 км/час. После полной остановки автомобиля последовало 2 сильных удара в заднюю часть машины. За рулем въехавшей машины находился водитель 1946 года рождения. На сколько метров точно откинуло автомобиль — Виктория утверждать не может. Но остановилась девушка-водитель перед пешеходным переходом, а после ДТП оба автомобиля вынесло за зебру. О силе удара можно судить по повреждениям.