Посоветовались с мэром и узнали о проектах: Молодежный парламент в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 05:49
Published Сегодня, 05:49
Modified Сегодня, 05:51
Updated Сегодня, 05:51
В делегацию Молодежного парламента входят члены из разных муниципальных образований Свердловской области. В Нижний Тагил они прибыли на масштабную экскурсию по важным объектам города. Одна из целей прибывших — получить знания о том, как управлять крупным городом, как реализовывать проекты, откуда брать идеи для этого и как создавать команду профессионалов. Именно такие вопросы задали молодые парламентарии главе Нижнего Тагила Владиславу Пинаеву.
Прежде всего, глава города поднял тему оттока молодежи и планов на будущее.
На сегодняшний день у нас страшнейший дефицит кадров в городе. Это одна из основных проблем, в том числе, во всей России. Надо взглянуть по-другому на то, что вообще происходит, пересмотреть взгляды на будущее, стратегию, — отметил мэр.
Затем Владислав Пинаев презентовал присутствующим реализованные и плановые проекты. Сообщил о семимиллиардной корректировке бюджета на строительство станции водоподготовки «Южная», рассказал о появлении долгожданного моста за 5 миллиардов и о реконструкции привокзальной площади. Показал отремонтированный ГДДЮТ и его подсветку, а также близ него — набережную «Тагильскую лагуну-2». Рассказал об отремонтированных и построенных школах и детских садах, о дворовых территориях и проектах благоустройства.
Принцип один — у нас работают только наши компании. Должны развиваться те, кто работает в нашем городе. Это наши рабочие места, наша зарплата, наши налоги. Единственное, на мост заходили москвичи из-за объема работ, — отметил Владислав Пинаев.
Не забыл мэр сообщить о том, что в рамках проекта «Безопасные и качественные автодороги» в Нижнем Тагиле отремонтировали более 80 улиц, часть которых работает в рамках интеллектуальной транспортной системе. Молодые парламентарии узнали о реализующихся проектах «Чистая вода», «Чистый воздух», а также о предстоящей реконструкции Демидовской плотины и строительстве мусоросортировочного завода.
Члены Молодежного парламента посоветовались с мэром Нижнего Тагила и по поводу брендинга. Проект, который реализует молодежь, называется «Сила Тагила». В какой-то момент, призналась член Молодежного парламента Александра Манакова, команда засомневалась в названии — насколько оно отражает именно Нижний Тагил, но Владислав Пинаев убедил команду продолжать продвигать эту формулировку. Уже скоро на Урале пройдет одноименное спортивное мероприятие.
В подарок каждому члену делегации вручили брендированные наклейки, а также современную энциклопедию о Нижнем Тагиле, часть информации можно находить по QR-кодам.