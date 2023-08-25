Посоветовались с мэром и узнали о проектах: Молодежный парламент в Нижнем Тагиле

Затем Владислав Пинаев презентовал присутствующим реализованные и плановые проекты. Сообщил о семимиллиардной корректировке бюджета на строительство станции водоподготовки «Южная», рассказал о появлении долгожданного моста за 5 миллиардов и о реконструкции привокзальной площади. Показал отремонтированный ГДДЮТ и его подсветку, а также близ него — набережную «Тагильскую лагуну-2». Рассказал об отремонтированных и построенных школах и детских садах, о дворовых территориях и проектах благоустройства.