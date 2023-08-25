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Делегация Молодежного парламента побывала в Нижнем Тагиле

Посоветовались с мэром и узнали о проектах: Молодежный парламент в Нижнем Тагиле

25 августа 2023, 05:49
Фото: tagilcity.ru

Делегация Молодежного парламента побывала в Нижнем Тагиле

24 августа молодые парламентарии Свердловской области встретились с главой Нижнего Тагила, выслушали о проектах и планах города, а также задали вопросы тагильскому управленцу.

В делегацию Молодежного парламента входят члены из разных муниципальных образований Свердловской области. В Нижний Тагил они прибыли на масштабную экскурсию по важным объектам города. Одна из целей прибывших — получить знания о том, как управлять крупным городом, как реализовывать проекты, откуда брать идеи для этого и как создавать команду профессионалов. Именно такие вопросы задали молодые парламентарии главе Нижнего Тагила Владиславу Пинаеву.

Прежде всего, глава города поднял тему оттока молодежи и планов на будущее.

На сегодняшний день у нас страшнейший дефицит кадров в городе. Это одна из основных проблем, в том числе, во всей России. Надо взглянуть по-другому на то, что вообще происходит, пересмотреть взгляды на будущее, стратегию, — отметил мэр.

Затем Владислав Пинаев презентовал присутствующим реализованные и плановые проекты. Сообщил о семимиллиардной корректировке бюджета на строительство станции водоподготовки «Южная», рассказал о появлении долгожданного моста за 5 миллиардов и о реконструкции привокзальной площади. Показал отремонтированный ГДДЮТ и его подсветку, а также близ него — набережную «Тагильскую лагуну-2». Рассказал об отремонтированных и построенных школах и детских садах, о дворовых территориях и проектах благоустройства.

Принцип один — у нас работают только наши компании. Должны развиваться те, кто работает в нашем городе. Это наши рабочие места, наша зарплата, наши налоги. Единственное, на мост заходили москвичи из-за объема работ, — отметил Владислав Пинаев.

Не забыл мэр сообщить о том, что в рамках проекта «Безопасные и качественные автодороги» в Нижнем Тагиле отремонтировали более 80 улиц, часть которых работает в рамках интеллектуальной транспортной системе. Молодые парламентарии узнали о реализующихся проектах «Чистая вода», «Чистый воздух», а также о предстоящей реконструкции Демидовской плотины и строительстве мусоросортировочного завода.

Молодежный парламент в Нижнем ТагилеМолодежный парламент в Нижнем Тагиле
Молодежный парламент в Нижнем ТагилеМолодежный парламент в Нижнем Тагиле
Молодежный парламент в Нижнем ТагилеМолодежный парламент в Нижнем Тагиле
Молодежный парламент в Нижнем ТагилеМолодежный парламент в Нижнем Тагиле
Молодежный парламент в Нижнем ТагилеМолодежный парламент в Нижнем Тагиле
Молодежный парламент в Нижнем ТагилеМолодежный парламент в Нижнем Тагиле
Молодежный парламент в Нижнем Тагиле
Фото: tagilcity.ru

Члены Молодежного парламента посоветовались с мэром Нижнего Тагила и по поводу брендинга. Проект, который реализует молодежь, называется «Сила Тагила». В какой-то момент, призналась член Молодежного парламента Александра Манакова, команда засомневалась в названии — насколько оно отражает именно Нижний Тагил, но Владислав Пинаев убедил команду продолжать продвигать эту формулировку. Уже скоро на Урале пройдет одноименное спортивное мероприятие.

В подарок каждому члену делегации вручили брендированные наклейки, а также современную энциклопедию о Нижнем Тагиле, часть информации можно находить по QR-кодам.

Владислав Пинаев на встрече с делегацией Молодежного парламентаВладислав Пинаев на встрече с делегацией Молодежного парламента
Владислав Пинаев на встрече с делегацией Молодежного парламентаВладислав Пинаев на встрече с делегацией Молодежного парламента
Владислав Пинаев на встрече с делегацией Молодежного парламентаВладислав Пинаев на встрече с делегацией Молодежного парламента
Владислав Пинаев на встрече с делегацией Молодежного парламентаВладислав Пинаев на встрече с делегацией Молодежного парламента
Владислав Пинаев на встрече с делегацией Молодежного парламентаВладислав Пинаев на встрече с делегацией Молодежного парламента
Владислав Пинаев на встрече с делегацией Молодежного парламента
Фото: tagilcity.ru
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