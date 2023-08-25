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Пьяные супруги на иномарке устроили ДТП с «ГАЗелью» в Екатеринбурге

Пьяные супруги на иномарке устроили ДТП с «ГАЗелью» в Екатеринбурге

25 августа 2023, 04:43
Фото: ИА «Ночные новости»
В Екатеринбурге пьяная семейная пара, которая ехала в автомобиле KIA Soul вместе с восьмилетней дочерью, врезалась в грузовую «ГАЗель». ДТП произошло на Расточной улице.

Муж и жена забрали дочь у бабушки и дедушки и возвращались домой. В какой-то момент иномарка влетела в «ГАЗель», которая стояла на дороге напротив светофора и ожидала зеленый сигнал, пишет Е1.

Сперва женщина и мужчина путались в том, кто из них сидел за рулем в момент аварии, однако водитель грузового автомобиля сказал, что водителем был мужчина.

Фото: ИА «Ночные новости»

По результатам освидетельствования у него выявили 0,8 промилле. Также, по словам водителя иномарки, они с супругой выпивали и во время движения.

По предварительной информации, в аварии пострадала только женщина. Ее привезли в медучреждение с ушибом грудной клетки. Мужчину и девочку забрали в отделение полиции.

Напомним, 19 августа 2023 года на Серовском тракте произошла авария с участием двух машин. Один из пассажир, который не был пристегнут ремнем безопасности, вылетел из автомобиля на дорогу.

Непристегнутый пассажир вылетел из машины на Серовском тракте во время ДТП
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