Пьяные супруги на иномарке устроили ДТП с «ГАЗелью» в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 04:43
Published Сегодня, 04:43
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Updated Сегодня, 04:43
Муж и жена забрали дочь у бабушки и дедушки и возвращались домой. В какой-то момент иномарка влетела в «ГАЗель», которая стояла на дороге напротив светофора и ожидала зеленый сигнал, пишет Е1.
Сперва женщина и мужчина путались в том, кто из них сидел за рулем в момент аварии, однако водитель грузового автомобиля сказал, что водителем был мужчина.
По результатам освидетельствования у него выявили 0,8 промилле. Также, по словам водителя иномарки, они с супругой выпивали и во время движения.
По предварительной информации, в аварии пострадала только женщина. Ее привезли в медучреждение с ушибом грудной клетки. Мужчину и девочку забрали в отделение полиции.
Напомним, 19 августа 2023 года на Серовском тракте произошла авария с участием двух машин. Один из пассажир, который не был пристегнут ремнем безопасности, вылетел из автомобиля на дорогу.