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Ребенок травмировался на качели в Нижнем Тагиле

Ребенок травмировался на качели в Нижнем Тагиле

25 августа 2023, 16:39
Фото: Telegram-канал «Инцидент Нижний Тагил»
Качель травмировала ребенка на Тагилстрое в Нижнем Тагиле. Инцидент произошел 25 августа 2023 года.

Местные жители давно просят управляющую компанию демонтировать эти качели. По их словам, каждое лето на них травмируется несколько детей. Однако организация игнорирует обращения граждан, рассказали в Telegram-канале «Инцидент Нижний Тагил».

Фото: Telegram-канал «Инцидент Нижний Тагил»

При этом, как рассказали горожане, самостоятельно убрать опасные качели они не имеют права. Родители своим детям запрещают на них качаться, чтобы избежать новых травм.

Напомним, в июне 2023 года в Нижнем Тагиле маленький ребенок чуть не пострадал на детской горке, которую ранее испортили неизвестные вандалы.

Ребенок чуть не травмировался на разрушенной вандалами горке в Нижнем Тагиле
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