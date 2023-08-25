Ребенок травмировался на качели в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 16:39
Published Сегодня, 16:39
Modified Сегодня, 16:39
Updated Сегодня, 16:39
Местные жители давно просят управляющую компанию демонтировать эти качели. По их словам, каждое лето на них травмируется несколько детей. Однако организация игнорирует обращения граждан, рассказали в Telegram-канале «Инцидент Нижний Тагил».
При этом, как рассказали горожане, самостоятельно убрать опасные качели они не имеют права. Родители своим детям запрещают на них качаться, чтобы избежать новых травм.
Напомним, в июне 2023 года в Нижнем Тагиле маленький ребенок чуть не пострадал на детской горке, которую ранее испортили неизвестные вандалы.