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Ремонт камеры гашения планируется на Западных очистных сооружениях Нижнего Тагила

Ремонт камеры гашения планируется на Западных очистных сооружениях Нижнего Тагила

25 августа 2023, 13:52
Фото: 1MI
Подрядчика для капитального ремонта камеры гашения хозяйственно-бытовых сточных вод на Западных очистных сооружениях в Нижнем Тагиле ищет ООО «Водоканал-НТ».

Подрядчику необходимо начать работы со следующего рабочего дня после заключения контракта и окончить их до 30 сентября 2023 года. На это выделено 1,5 миллиона рублей. Результат должен соответствовать требованиям, установленным договором и технической документацией, а объект — быть пригодны для использования по целевому назначению.

Строителям предстоит демонтировать плиты, очистить и отремонтировать поверхности, уложить дополнительную кладку по наружным стенам, провести герметизацию мест протечек и выполнить другие работы.

Отмечается, что подрядчик обязан выполнить весь объем работ лично, не допускается привлечение третьих лиц. Допуск на камеру гашения будет осуществляться по пропускному и внутриобъектовому режимам ООО «Водоканал-НТ». При приемке готовых работ обязательно присутствие ответственного лица заказчика.

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#Нижний Тагил#Эксклюзив#Экология#Вода#Очистные сооружения#ООО "Водоканал-НТ"#Евгения Сафина#Закупка
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