Ремонт камеры гашения планируется на Западных очистных сооружениях Нижнего Тагила

Подрядчику необходимо начать работы со следующего рабочего дня после заключения контракта и окончить их до 30 сентября 2023 года. На это выделено 1,5 миллиона рублей. Результат должен соответствовать требованиям, установленным договором и технической документацией, а объект — быть пригодны для использования по целевому назначению.