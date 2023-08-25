Ремонт камеры гашения планируется на Западных очистных сооружениях Нижнего Тагила

Posted Сегодня, 13:52
Published Сегодня, 13:52
Modified Сегодня, 13:54
Updated Сегодня, 13:54
Подрядчику необходимо начать работы со следующего рабочего дня после заключения контракта и окончить их до 30 сентября 2023 года. На это выделено 1,5 миллиона рублей. Результат должен соответствовать требованиям, установленным договором и технической документацией, а объект — быть пригодны для использования по целевому назначению.
Строителям предстоит демонтировать плиты, очистить и отремонтировать поверхности, уложить дополнительную кладку по наружным стенам, провести герметизацию мест протечек и выполнить другие работы.
Отмечается, что подрядчик обязан выполнить весь объем работ лично, не допускается привлечение третьих лиц. Допуск на камеру гашения будет осуществляться по пропускному и внутриобъектовому режимам ООО «Водоканал-НТ». При приемке готовых работ обязательно присутствие ответственного лица заказчика.