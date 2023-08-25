Роспотребнадзор вновь назвал опасным воздух Нижнего Тагила

В 2022 году, согласно исследованиям регионального Роспотребнадзора, в Свердловской области увеличился процент проб воздуха с превышением ПДК вредных веществ в диапазоне 2,1-5 раза с 0,37% до 0,48%. Также увеличилось количество проб, где выбросы превышают норму более, чем в 5,1 раза — с 0,13% до 0,24%.