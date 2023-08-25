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Роспотребнадзор вновь назвал опасным воздух Нижнего Тагила

Роспотребнадзор вновь назвал опасным воздух Нижнего Тагила

25 августа 2023, 09:41
Фото: tagilcity.ru
Воздух в Нижнем Тагиле вызывает опасное влияние на здоровье жителей. К такому выводу пришли специалисты Роспотребнадзора по итогам замеров в 2022 году. В прошлом году ведомство также называло воздух в городе опасным.

В 2022 году, согласно исследованиям регионального Роспотребнадзора, в Свердловской области увеличился процент проб воздуха с превышением ПДК вредных веществ в диапазоне 2,1-5 раза с 0,37% до 0,48%. Также увеличилось количество проб, где выбросы превышают норму более, чем в 5,1 раза — с 0,13% до 0,24%.

В последнем случае превышения обнаружены по следующим загрязняющим веществам: бензапирен, бензол, этенилбензол, этилбензол, диметилбензол, взвешенные частицы РМ2,5 и менее, сера диоксид, взвешенные вещества.

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Города региона были ранжированы по степени загрязнения, согласно расчетам суммарного показателя качества атмосферного воздуха (Ксум.). В категорию с самым высоким Ксум. — 5 единиц — вошел только один Нижний Тагил. Здесь воздух считается наиболее опасным.

Ксум. более 5 соответствует очень высокому уровню загрязнения воздушного бассейна, вызывая опасное влияние на состояние здоровья населения, что требует принятия первоочередных мер по оценке и управлению охраной атмосферного воздуха и здоровья населения муниципальных образований (город Нижний Тагил), — приводятся выводы Росприроднадзора в ежегодном отчете Министерства экологии Свердловской области.
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В прошлом году Роспотребнадзор также определил, что воздух в Нижнем Тагиле опасен для его жителей. Канцерогенный риск для здоровья превышал норму от 6 до 10 раз. Неканцерогенный — от 40 до 50 раз.

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#Нижний Тагил#Эксклюзив#Экология#Воздух#Роспотребнадзор#Анна Григорьева#Вредные вещества#Превышение ПДК
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