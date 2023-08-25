Смерть Евгения Пригожина попала в список громких политических убийств

Posted Сегодня, 04:38
Published Сегодня, 04:38
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Слухи о том, что гибель главы ЧВК не является случайной появились сразу после того, как стало известно об его нахождении на борту. При этом Евгений Пригожин не является единственным на весь мир политиком, кто погиб при загадочных обстоятельствах. О некоторых из них вспомнили «Новые известия».
4 июля 1943 года командующий армией Польши и премьер-министр правительства страны генерал Владислав Сикорский погиб вместе с дочерью и штабными офицерами в авиакатастрофе. Расследование показало, что это был несчастный случай. Его самолет упал в море уже через несколько секунд после взлета. Якобы у транспорта заклинило штурвал. О причинах этой трагедии рассказал выживший участник чешский пилот Эдуард Прхал. При этом он не смог объяснить, почему он надел спасательный жилет перед вылетом, хотя ранее такого не делал. Также он не смог сказать, кем был еще один человек, которого видели на крыле упавшего судна.
При этом сразу после гибели генерала появились слухи, что все произошло неслучайно.
Китайский политический деятель, министр обороны КНР. Был также успешным военачальником и наследником «великого кормчего» коммунистического Китая Мао Цзэдуна. Согласно официальной версии, он погиб в авиакатастрофе в Монголии 13 сентября 1971 года во время попытки сбежать в СССР после неудачного военного переворота.
Маршала признали предателем и изменником. При этом он официально до сих пор не реабилитирован.
Амбициозный Линь Бяо в начале 1970-х годов стал раздражать Мао Цзэдуна. При этом маршал поссорился со всеми китайскими политиками, даже с женой председателя КНР. Сам же Мао Цзэдун встал на сторону противников. Министр обороны понимал, что скоро его сместят с постов и наступят последствия. Поэтому он решился на военный переворот. Однако мятеж провалился.
Официальная версия гибели генерала гласит, что самолету не хватило топлива для полета. А по «народной» версии, его автомобиль расстреляли при помощи ракет, которые выпустили люди из личной охраны Мао. После этого трупы Линь Бяо и его супруги погрузили в самолет. Последний сбили над Монголией китайские истребители. Еще одна неофициальная версия предполагает, что при разгоне самолет задел заправочную машину шасси, которое разрушилось. Из-за этого якобы самолет не долетел до Советского союза.
Это знаменитый диссидент из Болгарии. Он был писателем и журналистом. Скончался Марков в Великобритании 11 сентября 1978 года. Туда он сбежал со своей родины. Накануне гибели Марков зацепился на автобусной остановке за зонтик. Он почувствовал укол. Человек с зонтом извинился и уехал. Марков вернулся домой и лег спать. На следующий день ему стало плохо — поднялась температура и появилась тошнота. Он умер в больнице. Расследование показало, что признаков насильственной смерти нет.
В Болгарии Марков был популярным литератором и журналистом. В какой-то момент он стал активно критиковать власти. Последние терпели до Пражской весны 1968 года. Тогда в соцлагерях стали закручивать гайки. Марков не смог вписаться в новую реальность и сбежал в Великобританию, где женился и стал работать в ВВС. На родине его исключили из союза писателей и начали изымать книги. «Народная» версия предполагает, что убили Маркова ядом с помощью зонтика.
Член Британской семьи принцесса Диана, первая жена принца Чарльза, погибла 31 августа 1997 года в Париже в авиакатастрофе. Официальной причиной является несчастный случай.
Около полуночи лимузин Mercedes выехал из отеля Ritz и разбился в туннеле неподалеку от Эйфелевой башни. В салоне в этот момент находились принцесса Диана, ее бойфренд Доди Аль-Файед, их водитель Анри Поль и охранник Тревор Рис-Джонс. В результате выжил только последний. Он единственный был пристегнут ремнем безопасности.
Известно, что тогда Диана не жила с принцем Чарльзом и встречалась с миллиардером Доди Аль-Файедом. Однако это подрывало устои британской монархии, так как это вольность. Кроме того, по версии отца Доди Аль-Файеда, Диана забеременела. Ребенок мог стать «бастардом», что неприятно для монархии. Однако при вскрытии беременность не была подтверждена.
Официально же авария случилась по вине водителя, который был нетрезвым за рулем. Действие алкоголя усугубили антидепрессанты. Однако смерть принцессы обросла альтернативными версиями. Их смысл сводится к тому, что родственники сами ликвидировали женщину.
Первый секретарь ЦК Компартии Белоруссии Петр Машеров погиб 4 октября 1980 года под Минском в результате ДТП. Официально его смерть признана несчастным случаем. Однако в народе эта версия подвергается сомнению. О косвенных признаках убийства заявляла и дочь погибшего Наталья.
Машеров был популярен в республике. В 1980 году пошли слухи, что его забирают в Москву на пост главы Совета Министров СССР вместо Косыгина. Его дочь тогда утверждала, что отец действительно стал готовиться к переезду. Такой расклад сил мог быть кому-то невыгоден в окружении Леонида Ильича, который якобы сам пригласил Машерова.
Скретарь ЦК ехал в «Чайке» в один из колхозов. Неожиданно на встречу лимузину выехал грузовик с картошкой. Милицейская машина смогла уйти от удара, а автомобиль Машерова — нет. В результате глава Белоруссии погиб на месте.
Сторонники считают, что множество обстоятельств указывает на убийство. В частности, что Машеров ехал не в бронированном «ЗИЛе», за рулем был новый водитель, а на место аварии уже через пять минут на место прибыли сотрудники КГБ.
Все эти истории говорят о возможном устранении неудобных для политиков людей. Однако ни у кого из них не было частной армии. В европейской истории есть и подобный пример. Однако в смерти исторического деятеля нет загадок.
Это самый известный полководец Тридцатилетней войны. Он воевал на стороне Священной Римской империи. Под его командованием собирались до нескольких десятков тысяч бойцов. Они подчинялись только ему, так как платил он. Маршал завоевывал города, разбивал армии протестантов, контролировал большие финансовые потоки и практически властвовал над целыми регионами.
Он жаловался на глупость и неповоротливость чиновников, на то, что ему не дают вовремя порох и ставил императору условия, которые иногда выполнялись. В результате амбиции и способ ведения дел надоели элите и Валленштайна убили в результате заговора и подкупа охраны. А подконтрольные полки частично перешли под командование империи.