Смерть Евгения Пригожина попала в список громких политических убийств

4 июля 1943 года командующий армией Польши и премьер-министр правительства страны генерал Владислав Сикорский погиб вместе с дочерью и штабными офицерами в авиакатастрофе. Расследование показало, что это был несчастный случай. Его самолет упал в море уже через несколько секунд после взлета. Якобы у транспорта заклинило штурвал. О причинах этой трагедии рассказал выживший участник чешский пилот Эдуард Прхал. При этом он не смог объяснить, почему он надел спасательный жилет перед вылетом, хотя ранее такого не делал. Также он не смог сказать, кем был еще один человек, которого видели на крыле упавшего судна.