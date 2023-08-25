Собаки охранника в поселке Свердловской области загрызли несколько десятков кур

Posted Сегодня, 06:41
Published Сегодня, 06:41
Modified Сегодня, 06:43
Updated Сегодня, 06:43
По словам одного из очевидцев, действовали три собаки: одна лайка и две хаски. Известно, что животные уже не раз орудовали в местных курятниках, рассказали в группе ВКонтакте «Инцидент Каменск-Уральский».
Хозяева курятников, в которых побывали собаки, намерены обращаться в полицию с коллективным заявлением. Собак и их владельца они знают и, кроме того, у них есть видео, где видно, что разгром устраивают не дикие животные.
Напомним, 5 августа 2023 года в Екатеринбурге собака напала на трехлетнюю девочку, которая гуляла на детской площадке. Пострадавшую увезли в больницу, где ей обработали место укуса и назначили лечение.