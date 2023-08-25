Студентам УрФУ в Екатеринбурге снизят размер стипендии

Posted Сегодня, 14:51
Published Сегодня, 14:51
Modified Сегодня, 14:51
Updated Сегодня, 14:51
Так, по словам одного из учащихся в университете, ранее он получал повышенную стипендию размером в почти шесть тысяч рублей. А 25 августа 2023 года ему пришли 4700 рублей, пишет Ура.ру.
Причина, по которой в образовательном учреждении решили уменьшить размер выплат, неизвестна. Подробности станут известны позднее.
Напомним, в Свердловской области студентам, учащимся в медицинских вузах по целевому набору, увеличат размер стипендий в 10 раз.