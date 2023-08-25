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Студентам УрФУ в Екатеринбурге снизят размер стипендии

Студентам УрФУ в Екатеринбурге снизят размер стипендии

25 августа 2023, 14:51
Фото: 1MI
Студенты УрФУ в Екатеринбурге недовольны снижением суммы стипендиальных выплат.

Так, по словам одного из учащихся в университете, ранее он получал повышенную стипендию размером в почти шесть тысяч рублей. А 25 августа 2023 года ему пришли 4700 рублей, пишет Ура.ру.

Причина, по которой в образовательном учреждении решили уменьшить размер выплат, неизвестна. Подробности станут известны позднее.

Напомним, в Свердловской области студентам, учащимся в медицинских вузах по целевому набору, увеличат размер стипендий в 10 раз.

Стипендии студентов-медиков в Свердловской области вырастут в 10 раз
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#Экономика#Деньги#Студенты#Размер#Выплаты#Вуз#УрФУ#Стипендия#Университет#Екатеринбург#Елизавета Зиборова
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