Свердловчанка с туберкулезом принудительно отправлена на лечение

Posted Сегодня, 11:54
Published Сегодня, 11:54
Modified Сегодня, 11:56
Updated Сегодня, 11:56
Проверку на соблюдение законодательства о здравоохранении проводила прокуратура. Было выяснено, что жительница Екатеринбурга болеет инфильтративным туберкулезом и представляет опасность для окружающих. При этом она не посещала диспансер и умышленно уклонялась от прохождения лечения.
В результате прокуратура направила иск в суд с требованием принудительно госпитализировать женщину в противотуберкулезную больницу. Судом заявление было удовлетворено, сообщает пресс-служба прокуратуры по Свердловской области.
На данный момент требования прокуратуры уже исполнены и женщина проходит лечение в медицинском учреждении.