Свердловчанка с туберкулезом принудительно отправлена на лечение

Проверку на соблюдение законодательства о здравоохранении проводила прокуратура. Было выяснено, что жительница Екатеринбурга болеет инфильтративным туберкулезом и представляет опасность для окружающих. При этом она не посещала диспансер и умышленно уклонялась от прохождения лечения.