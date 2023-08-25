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Жительница Екатеринбурга с туберкулезом принудительно отправлена на лечение

Свердловчанка с туберкулезом принудительно отправлена на лечение

25 августа 2023, 11:54
Фото: 1MI

Жительница Екатеринбурга с туберкулезом принудительно отправлена на лечение

Жительница Екатеринбурга была принудительно госпитализирована в противотуберкулезную организацию, так как сама она лечение проходить отказывалась.

Проверку на соблюдение законодательства о здравоохранении проводила прокуратура. Было выяснено, что жительница Екатеринбурга болеет инфильтративным туберкулезом и представляет опасность для окружающих. При этом она не посещала диспансер и умышленно уклонялась от прохождения лечения.

В результате прокуратура направила иск в суд с требованием принудительно госпитализировать женщину в противотуберкулезную больницу. Судом заявление было удовлетворено, сообщает пресс-служба прокуратуры по Свердловской области.

На данный момент требования прокуратуры уже исполнены и женщина проходит лечение в медицинском учреждении.

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#Прокуратура#Суд#Криминал#Туберкулез#Диспансер#Екатеринбург#Ирина Кирилова
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