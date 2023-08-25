Трамвайное движение на Тагилстрое в Нижнем Тагиле планируют запустить в сентябре

Posted Сегодня, 03:49
Published Сегодня, 03:49
Modified Сегодня, 03:50
Updated Сегодня, 03:50
О том, что скоро в микрорайоне начнет снова ходить трамвай, рассказал руководитель управления городским хозяйством администрации Нижнего Тагила Андрей Лебедев. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Тагил-ТВ».
По словам Лебедева, для запуска трамвайного движения есть и финансирование, и необходимое оборудование.
Напомним, недавно в Нижнем Тагиле возобновили работы по реконструкции трамвайных путей на улице Циолковского. Рабочие устанавливают компенсаторы, в ближайшее время будет установлено освещение, после чего начнется подготовка запуска трамваев.