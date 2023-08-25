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Трамвайное движение на Тагилстрое в Нижнем Тагиле планируют запустить в сентябре

Трамвайное движение на Тагилстрое в Нижнем Тагиле планируют запустить в сентябре

25 августа 2023, 03:49
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле трамвай на Тагилстрое планируют запустить 15 сентября 2023 года.

О том, что скоро в микрорайоне начнет снова ходить трамвай, рассказал руководитель управления городским хозяйством администрации Нижнего Тагила Андрей Лебедев. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Тагил-ТВ».

По словам Лебедева, для запуска трамвайного движения есть и финансирование, и необходимое оборудование.

Напомним, недавно в Нижнем Тагиле возобновили работы по реконструкции трамвайных путей на улице Циолковского. Рабочие устанавливают компенсаторы, в ближайшее время будет установлено освещение, после чего начнется подготовка запуска трамваев.

В Нижнем Тагиле возобновлена реконструкция трамвайных путей на путепроводе
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#Транспорт#Нижний Тагил#Касается каждого#Мост на Циолковского#Дорога#Тагилстрой#Реконструкция#Трамвай#Трамвайные пути#Движение трамваев#Запуск#Елизавета Зиборова
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