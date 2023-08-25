Трое человек погибли и пятеро пострадали в ДТП на ЕКАД

Posted Сегодня, 15:45
Published Сегодня, 15:45
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Updated Сегодня, 15:45
Вследствие столкновения у легковушки оказалась смята передняя часть, а грузовик перевернулся. Всего в аварии пострадало восемь человек, трое скончалось до приезда бригады скорой помощи, рассказали в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области.
На место происшествия приехали три машины скорой помощи и автоинспекторы. Двоих пострадавших с различными травмами увезли в медучреждение. При этом водитель грузовика отказался от госпитализации, сообщили в свердловском Минздраве.
На участке дороги, где произошло ДТП, скопилась большая пробка. Изданию 66.ру в ведомстве сказали, что подробности дорожной аварии расскажут чуть позже.
Напомним, ночью 25 августа 2023 года в Екатеринбурге пассажирка такси пострадала во время автомобильной аварии. Женщину доставили в больницу с различными повреждениями.