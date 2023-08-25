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Трое человек погибли и пятеро пострадали в ДТП на ЕКАД

Трое человек погибли и пятеро пострадали в ДТП на ЕКАД

25 августа 2023, 15:45
Фото: Telegram-канал «Жесть Екатеринбург»
Между грузовиком и легковым автомобилем произошло лобовое столкновение на ЕКАД около Ганиной Ямы. Погибло три человека. Авария случилась 25 августа 2023 года.

Вследствие столкновения у легковушки оказалась смята передняя часть, а грузовик перевернулся. Всего в аварии пострадало восемь человек, трое скончалось до приезда бригады скорой помощи, рассказали в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области.

На место происшествия приехали три машины скорой помощи и автоинспекторы. Двоих пострадавших с различными травмами увезли в медучреждение. При этом водитель грузовика отказался от госпитализации, сообщили в свердловском Минздраве.

Видео: Telegram-канал «Инцидент Екатеринбург»

На участке дороги, где произошло ДТП, скопилась большая пробка. Изданию 66.ру в ведомстве сказали, что подробности дорожной аварии расскажут чуть позже.

Напомним, ночью 25 августа 2023 года в Екатеринбурге пассажирка такси пострадала во время автомобильной аварии. Женщину доставили в больницу с различными повреждениями.

Пассажирка такси пострадала в ДТП в Екатеринбурге
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