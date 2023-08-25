Труп обнаженной женщины найден в Исети

Posted Сегодня, 07:31
Published Сегодня, 07:31
Modified Сегодня, 07:33
Updated Сегодня, 07:33
Находка была сделана в утреннее время 25 августа рядом с улицей Бебеля, сообщает «Екатское чтиво». На место прибывали спасатели, которые доставали тело из водоема на берег.
В правоохранительных органах произошедшее пока не комментируют.
Напомним, что ранее в Нижнем Тагиле был найден труп мужчины, который пропал еще 30 апреля. Тело 47-летнего Александра нашли в лесу. Тогда предварительнобыло установлено, что его смерть не носит криминального характера.