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Published Сегодня, 07:31

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Updated Сегодня, 07:33

Труп обнаженной женщины найден в Исети

Труп обнаженной женщины найден в Исети

25 августа 2023, 07:31
В Исети нашли тело утонувшей женщины. Она была полностью раздетой.

Находка была сделана в утреннее время 25 августа рядом с улицей Бебеля, сообщает «Екатское чтиво». На место прибывали спасатели, которые доставали тело из водоема на берег.

В правоохранительных органах произошедшее пока не комментируют.

Напомним, что ранее в Нижнем Тагиле был найден труп мужчины, который пропал еще 30 апреля. Тело 47-летнего Александра нашли в лесу. Тогда предварительнобыло установлено, что его смерть не носит криминального характера.

Тело погибшего рабочего в цехе Краснотурьинска извлекли из-под завалов
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#Происшествия#Свердловская область#Суд#Полиция#Уголовное дело#Женщина#Тело#ЧП#Водоем#Дарья Сорокина
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