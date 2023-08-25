tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 25 августа, 14:39

Published 25 августа, 14:39

Modified Сегодня, 14:57

Updated Сегодня, 14:57

Туристический поезд «Бобренок» начнет курсировать с остановкой у села Никольское

Туристический поезд «Бобренок» начнет курсировать с остановкой у села Никольское

25 августа 2023, 14:39
Фото: 1MI
С 26 августа туристический поезд № 931/932 «Бобренок», который возит пассажиров по выходным дням по маршруту Воронеж-1 — Хава — Воронеж-1, начнет делать остановку на о. п. 14 км. Туристы смогут побывать в усадьбе Соколовых — создателей первого в стране крестьянского театра — в селе Никольское.

Поезд стартует со станции Воронеж-1 в 09:10 и прибывает на о. п. 14 км в 10:49, а на станцию Хава — в 11:06. В обратный путь «Бобренок» отправляется со станции Хава в 14:12, совершая остановку на о. п. 14 км в 14:29. Прибытие состава в Воронеж — в 16:03.

Стоит отметить, что «Бобренок» представляет собой современно оснащенный рельсовый автобус РА-2, который состоит из трех вагонов. Он возит туристов в природный биосферный заповедник имени В. М. Пескова, начиная с апреля. Туристический поезд делает остановки на станциях Отрожка, Сомово, Тресвятская, Графская, о. п. им. Пескова, о. п. 14 км.

Уточнить сведения о часах отбытия и прибытия поезда можно по телефону Центра поддержки клиентов ОАО «РЖД» 8 (800) 775-00-00 (звонок по России бесплатный) или посредством мобильного приложения «РЖД Пассажирам», о чем предупреждает служба корпоративных коммуникаций ЮВЖД.

Подпишитесь
Похорошевший город с плохой экологией: отзывы туристов, побывавших в Нижнем Тагиле
Вчера, 10:52
Итоги недели в Нижнем Тагиле и регионе: превышения выбросов в августе и новые деревья
Вчера, 08:31
«Люди туда в туалет ходят»: жители Невьянска жалуются на нескошенную траву
Вчера, 12:01
«Для людей с фольгой на голове»: как в Нижнем Тагиле восприняли фейк о биометрии
Сегодня, 13:50
«Ваша заслуга». Уральский садовод попал на ТВ после публикации TagilCity. ru
Сегодня, 10:22
В Свердловской области кот погиб из-за взрыва микроволновки
Вчера, 14:30