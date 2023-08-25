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Уральская авиабаза вернет задолженности по зарплате своим сотрудникам

Уральская авиабаза вернет задолженности по зарплате своим сотрудникам

25 августа 2023, 16:15
Фото: 1MI
Министр природных ресурсов Свердловской области Денис Мамонтов по поручению губернатора региона провел в Минприроды РФ консультации по поводу погашения долгов по заработной плате перед сотрудниками Уральской авиабазы.

Так, в июне 2023 года из регионального бюджета авиалесоохране выделили почти 41 миллион рублей для отдачи долгов сотрудникам за май 2023 года, рассказали в Департаменте информполитики Свердловской области.

Все задолженности перед своими сотрудниками авиалесоохрана обещает выплатить до конца 2023 года.

Напомним, в апреле 2023 года в Реже местный житель отсудил у своего работодателя 800 тысяч рублей за производственные травмы, которые он получил в ноябре 2022 года.

В Реже мужчина отсудил у работодателя 800 тысяч за травму на работе
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#Экономика#Свердловская область#Бюджет#Задолженность#Заработная плата#Сотрудники#Обсуждение#Елизавета Зиборова#Денис Мамонтов#Авиабаза#Консультации#Минприроды РФ#Погашение долгов
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