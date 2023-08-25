Уральская авиабаза вернет задолженности по зарплате своим сотрудникам

Posted Сегодня, 16:15
Published Сегодня, 16:15
Modified Сегодня, 16:15
Updated Сегодня, 16:15
Так, в июне 2023 года из регионального бюджета авиалесоохране выделили почти 41 миллион рублей для отдачи долгов сотрудникам за май 2023 года, рассказали в Департаменте информполитики Свердловской области.
Все задолженности перед своими сотрудниками авиалесоохрана обещает выплатить до конца 2023 года.
Напомним, в апреле 2023 года в Реже местный житель отсудил у своего работодателя 800 тысяч рублей за производственные травмы, которые он получил в ноябре 2022 года.