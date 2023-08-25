УСМ возобновил работы на мосту и ведет ремонт на Октябрьской революции в Тагиле

Posted Сегодня, 04:46
Published Сегодня, 04:46
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Updated Сегодня, 04:48
Часть улицы Октябрьской революции закрыта с 2022 года. Отрезок от улицы Газетная до Карла Маркса был закрыт в начале августа, затем планируется перекрытие движения до проспекта Ленина.
В настоящее время на Октябрьской революции ведется демонтаж старого основания дороги и обустройство нового основания. Уже была демонтирована часть пешеходного моста возле ЦУМа: сделано это для дальнейшего расширения проезжей части.
Кроме того, УСМ бетонирует защитные конусы под мостом, обустраивает температурные компенсаторы на трамвайных путях, однако до сих пор не был обустроен дренаж на трамвайных путях, пояснил в разговоре с TagilCity.ru председатель ОД «Тагил без ям» Никита Чапурин. Также подрядчик перекладывает «поплывшую» плитку на тротуарах.
Напомним, УСМ работает в рамках контракта по реконструкции путепровода на улице Циолковского. Подрядчик неоднократно нарушал сроки сдачи объекта. На сегодняшний день на мосту открыто движение для автомобилей, но трамваи на Тагилстрой до сих пор не ходят. Их планировалось запустить до Дня города, однако этого вновь не было сделано.