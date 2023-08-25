УСМ возобновил работы на мосту и ведет ремонт на Октябрьской революции в Тагиле

Напомним, УСМ работает в рамках контракта по реконструкции путепровода на улице Циолковского. Подрядчик неоднократно нарушал сроки сдачи объекта. На сегодняшний день на мосту открыто движение для автомобилей, но трамваи на Тагилстрой до сих пор не ходят. Их планировалось запустить до Дня города, однако этого вновь не было сделано.