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УСМ возобновил работы на мосту и ведет ремонт на Октябрьской революции в Тагиле

УСМ возобновил работы на мосту и ведет ремонт на Октябрьской революции в Тагиле

25 августа 2023, 04:46
Фото: tagilcity.ru
Подрядная организация «Уралстроймонтаж» возобновила ремонтные работы на путепроводе по улице Циолковского в Нижнем Тагиле. Вместе с этим проектом проводится капитальный ремонт улицы Октябрьской революции.

Часть улицы Октябрьской революции закрыта с 2022 года. Отрезок от улицы Газетная до Карла Маркса был закрыт в начале августа, затем планируется перекрытие движения до проспекта Ленина.

В настоящее время на Октябрьской революции ведется демонтаж старого основания дороги и обустройство нового основания. Уже была демонтирована часть пешеходного моста возле ЦУМа: сделано это для дальнейшего расширения проезжей части.

Ремонт Октябрьской революции в Нижнем ТагилеРемонт Октябрьской революции в Нижнем Тагиле
Ремонт Октябрьской революции в Нижнем ТагилеРемонт Октябрьской революции в Нижнем Тагиле
Ремонт Октябрьской революции в Нижнем ТагилеРемонт Октябрьской революции в Нижнем Тагиле
Ремонт Октябрьской революции в Нижнем ТагилеРемонт Октябрьской революции в Нижнем Тагиле
Ремонт Октябрьской революции в Нижнем ТагилеРемонт Октябрьской революции в Нижнем Тагиле
Ремонт Октябрьской революции в Нижнем Тагиле
Фото: tagilcity.ru

Кроме того, УСМ бетонирует защитные конусы под мостом, обустраивает температурные компенсаторы на трамвайных путях, однако до сих пор не был обустроен дренаж на трамвайных путях, пояснил в разговоре с TagilCity.ru председатель ОД «Тагил без ям» Никита Чапурин. Также подрядчик перекладывает «поплывшую» плитку на тротуарах.

УСМ ремонтирует улицу Октябрьской революцииУСМ ремонтирует улицу Октябрьской революции
УСМ ремонтирует улицу Октябрьской революцииУСМ ремонтирует улицу Октябрьской революции
УСМ ремонтирует улицу Октябрьской революцииУСМ ремонтирует улицу Октябрьской революции
УСМ ремонтирует улицу Октябрьской революцииУСМ ремонтирует улицу Октябрьской революции
УСМ ремонтирует улицу Октябрьской революцииУСМ ремонтирует улицу Октябрьской революции
УСМ ремонтирует улицу Октябрьской революции
Фото: tagilcity.ru

Напомним, УСМ работает в рамках контракта по реконструкции путепровода на улице Циолковского. Подрядчик неоднократно нарушал сроки сдачи объекта. На сегодняшний день на мосту открыто движение для автомобилей, но трамваи на Тагилстрой до сих пор не ходят. Их планировалось запустить до Дня города, однако этого вновь не было сделано.

Улицу Октябрьской революции в Нижнем Тагиле закроют до конца года
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