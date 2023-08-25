В ближайшие выходные в Свердловской области ожидаются заморозки до -2 градусов

Posted Сегодня, 14:08
Published Сегодня, 14:08
Modified Сегодня, 14:08
Updated Сегодня, 14:08
Заморозки могут привести к охлаждению почвы, из-за чего есть вероятность повреждения сельскохозяйственных культур, рассказали в ЕДДС.
Владельцам садовых участков рекомендуется провести мероприятия по защите своего урожая от замерзания.
Напомним, 26 и 27 августа 2023 года в Нижнем Тагиле ожидаются дожди, а температура воздуха будет достигать не выше +15 градусов. Порывы ветра в выходные — до восьми метров в секунду.