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Posted Сегодня, 14:08

Published Сегодня, 14:08

Modified Сегодня, 14:08

Updated Сегодня, 14:08

В ближайшие выходные в Свердловской области ожидаются заморозки до -2 градусов

В ближайшие выходные в Свердловской области ожидаются заморозки до -2 градусов

25 августа 2023, 14:08
Фото: Midjourney
В Свердловской области местами прогнозируются заморозки до -2 градусов ночью 26 августа 2023 года.

Заморозки могут привести к охлаждению почвы, из-за чего есть вероятность повреждения сельскохозяйственных культур, рассказали в ЕДДС.

Владельцам садовых участков рекомендуется провести мероприятия по защите своего урожая от замерзания.

Напомним, 26 и 27 августа 2023 года в Нижнем Тагиле ожидаются дожди, а температура воздуха будет достигать не выше +15 градусов. Порывы ветра в выходные — до восьми метров в секунду.

Дожди придут в Нижний Тагил на выходных
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