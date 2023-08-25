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В Нижнем Тагиле капитально отремонтируют канализацию в десяти дворах

В Нижнем Тагиле капитально отремонтируют канализацию в десяти дворах

25 августа 2023, 11:09
Фото: 1MI
Подрядчика для капитального ремонта внутриквартальных сетей самотечной канализации в десяти дворах Нижнего Тагила ищет «Водоканал-НТ». На работы выделено 12,7 миллиона рублей.

Капремонт будет проводиться по десяти адресам в Дзержинском, Ленинском и Тагилстроевском районах Нижнего Тагил:

  • проспект Вагоностроителей, 43а;
  • проспект Вагоностроителей, 55;
  • улица Зари, 66;
  • улица Коминтерна, 35;
  • улица Космонавтов, 40,45,
  • улица Черемшанская, 37,
  • от улицы Некрасова, 4 — по улице Полярная, 3,
  • улица Фрунзе, 30;
  • улица Пархоменко, 135-137;
  • улица Удовенко, 18.

Среди работ в документации значатся демонтаж, разработка грунтов, устройство оснований под трубопроводы и канализационных колодцев и их установка, а также другие работы.

Сдать объекты необходимо в срок до 20 ноября 2023 года. При ремонте будут применятся новые сертифицированные материалы и оборудование. За их ненадлежащее качество несет ответственность подрядная организация.

Гарантия на выполненные работы составит 60 месяцев. Заявки от потенциальных подрядчиков принимаются до 31 августа.

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#Нижний Тагил#Эксклюзив#Город#Двор#Капремонт#ООО "Водоканал-НТ"#Канализация#Евгения Сафина
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