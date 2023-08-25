В Нижнем Тагиле капитально отремонтируют канализацию в десяти дворах

Posted Сегодня, 11:09
Published Сегодня, 11:09
Modified Сегодня, 11:11
Updated Сегодня, 11:11
Капремонт будет проводиться по десяти адресам в Дзержинском, Ленинском и Тагилстроевском районах Нижнего Тагил:
Среди работ в документации значатся демонтаж, разработка грунтов, устройство оснований под трубопроводы и канализационных колодцев и их установка, а также другие работы.
Сдать объекты необходимо в срок до 20 ноября 2023 года. При ремонте будут применятся новые сертифицированные материалы и оборудование. За их ненадлежащее качество несет ответственность подрядная организация.
Гарантия на выполненные работы составит 60 месяцев. Заявки от потенциальных подрядчиков принимаются до 31 августа.