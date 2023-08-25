В Первоуральске ввели режим повышенной готовности из-за отключений воды

Posted Сегодня, 13:05
Published Сегодня, 13:05
Modified Сегодня, 13:07
Updated Сегодня, 13:07
Об этом рассказали в территориальном центре мониторинга и реагирования на ЧС в Свердловской области.
В целях предотвращения возникновения ЧС, связанной с понижением уровня воды в Верхне-Шайтанском водохранилище, и угрозы прекращения или ограничения водоснабжения населения ГО Первоуральск, действует режим «Повышенная готовность», — сообщили в ведомстве.
Известно, что данный режим был введен для проведения всех необходимых мероприятий в части подготовки к возможным рискам. Мониторинг обстановки ведется круглосуточно.
Ранее в СМИ сообщалось об обмелении Верхне-Шайтанского пруда. На прошлой неделе губернатор Евгений Куйвашев рассказал главе Первоуральска Игорю Кабцу, что жители города с июля жалуются и на падение качества воды в домах.