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Posted Сегодня, 13:05

Published Сегодня, 13:05

Modified Сегодня, 13:07

Updated Сегодня, 13:07

В Первоуральске ввели режим повышенной готовности из-за отключений воды

В Первоуральске ввели режим повышенной готовности из-за отключений воды

25 августа 2023, 13:05
Фото: 1MI
В Первоуральске введен режим повышенной готовности из-за падения уровня воды в водохранилище. В городе ожидаются перебои с водоснабжением.

Об этом рассказали в территориальном центре мониторинга и реагирования на ЧС в Свердловской области.

В целях предотвращения возникновения ЧС, связанной с понижением уровня воды в Верхне-Шайтанском водохранилище, и угрозы прекращения или ограничения водоснабжения населения ГО Первоуральск, действует режим «Повышенная готовность», — сообщили в ведомстве.

Известно, что данный режим был введен для проведения всех необходимых мероприятий в части подготовки к возможным рискам. Мониторинг обстановки ведется круглосуточно.

Ранее в СМИ сообщалось об обмелении Верхне-Шайтанского пруда. На прошлой неделе губернатор Евгений Куйвашев рассказал главе Первоуральска Игорю Кабцу, что жители города с июля жалуются и на падение качества воды в домах.

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#Происшествия#Первоуральск#Свердловская область#Вода#Водоснабжение#Режим повышенной готовности#Дарья Сорокина
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