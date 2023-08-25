В Первоуральске ввели режим повышенной готовности из-за отключений воды

Ранее в СМИ сообщалось об обмелении Верхне-Шайтанского пруда. На прошлой неделе губернатор Евгений Куйвашев рассказал главе Первоуральска Игорю Кабцу, что жители города с июля жалуются и на падение качества воды в домах.