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В СК организовали проверку после продажи протухших куриц для шаурмы в Екатеринбурге

В СК организовали проверку после продажи протухших куриц для шаурмы в Екатеринбурге

25 августа 2023, 05:09
Фото: 1MI
Следственный комитет в Екатеринбурге организовал проверку сообщения о производстве, хранении и сбыте просроченных тушках куриц, которые продавались на шаурму.

Во время проверки сотрудники Следкома выяснят, в какие магазины были поставки просроченного товара, а также примут меры к установлению и опросу всех, кто принимал участие в этой деятельности, рассказали в пресс-службе СУ СК по Свердловской области.

По итогам проверки будет принято соответствующее решение.

Напомним, недавно в Екатеринбурге был найден подпольный цех, где изготовляли просроченные куриные тушки для реализации в торговые точки на шаурму. Известно, что работники этого цеха клеили на продукцию другие этикетки.

В подпольном цехе в Екатеринбурге из протухших куриц делали заготовки для шаурмы
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