В СК организовали проверку после продажи протухших куриц для шаурмы в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 05:09
Published Сегодня, 05:09
Modified Сегодня, 05:09
Updated Сегодня, 05:09
Во время проверки сотрудники Следкома выяснят, в какие магазины были поставки просроченного товара, а также примут меры к установлению и опросу всех, кто принимал участие в этой деятельности, рассказали в пресс-службе СУ СК по Свердловской области.
По итогам проверки будет принято соответствующее решение.
Напомним, недавно в Екатеринбурге был найден подпольный цех, где изготовляли просроченные куриные тушки для реализации в торговые точки на шаурму. Известно, что работники этого цеха клеили на продукцию другие этикетки.