В СК прокомментировали смерть женщины в водоеме в Исети

Posted Сегодня, 09:51
Published Сегодня, 09:51
Modified Сегодня, 09:53
Updated Сегодня, 09:53
Как рассказал старший помощник главы регионального СУ СК Александр Шульга, проводится проверка.
Тело женщины было найдено утром 25 августа. Находку обнаружили местные жители, о чем незамедлительно сообщили в СУ СК.
Сейчас следователи пытаются восстановить полную картину произошедшего. Опрашиваются очевидцы. По результатам проверки будет принято решение.
Известно, что тело было найдено в реке Исеть, в районе дома № 9 по улице Бебеля. Полицейские узнали о нем примерно в 10:00. Личность погибшей все еще не установлена, над этим ведется работа.