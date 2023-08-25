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Published Сегодня, 09:51

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Updated Сегодня, 09:53

В СК прокомментировали смерть женщины в водоеме в Исети

В СК прокомментировали смерть женщины в водоеме в Исети

25 августа 2023, 09:51
Фото: 1MI
Стали известны подробности обнаружения тела обнаженной женщины в реке Исеть.

Как рассказал старший помощник главы регионального СУ СК Александр Шульга, проводится проверка.

Тело женщины было найдено утром 25 августа. Находку обнаружили местные жители, о чем незамедлительно сообщили в СУ СК.

Сейчас следователи пытаются восстановить полную картину произошедшего. Опрашиваются очевидцы. По результатам проверки будет принято решение.

Известно, что тело было найдено в реке Исеть, в районе дома № 9 по улице Бебеля. Полицейские узнали о нем примерно в 10:00. Личность погибшей все еще не установлена, над этим ведется работа.

Труп обнаженной женщины найден в Исети
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