За добровольную сдачу оружия жителям Нижнего Тагила заплатят от тысячи рублей

Обсуждалась и профилактика в сфере незаконного оборота оружия, боеприпасов и взрывчатки. Врио начальника отдела уголовного розыска МУ МВД РФ «Нижнетагильское» Михаил Францев сказал, что за семь месяцев этого года к административной ответственности за нарушения в сфере оборота оружия было привлечено 49 граждан.