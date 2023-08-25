За добровольную сдачу оружия жителям Нижнего Тагила заплатят от тысячи рублей

Posted Сегодня, 09:08
Published Сегодня, 09:08
Modified Сегодня, 09:10
Updated Сегодня, 09:10
Мэр города Владислав Пинаев провел заседание городской антитеррористической комиссии. На нем рассматривались вопросы, связанные с обеспечением безопасности жителей и реализацией мероприятий по противодействию терроризму.
Обсуждалась защита общественных мест и прочих городских объектов. Начальник управления образования Татьяна Удинцева рассказала о том, какие мероприятия по безопасности учеников будут проведены перед 1 сентября.
Помимо этого, на заседании был одобрен план мероприятий по проведению Дня солидарности в борьбе с терроризмом. В них поучаствуют культурные учреждения и школы.
Обсуждалась и профилактика в сфере незаконного оборота оружия, боеприпасов и взрывчатки. Врио начальника отдела уголовного розыска МУ МВД РФ «Нижнетагильское» Михаил Францев сказал, что за семь месяцев этого года к административной ответственности за нарушения в сфере оборота оружия было привлечено 49 граждан.
Также было изъято 107 орудий, возбуждено 12 уголовных дел. Поимо этого, стражи порядка изъяли у граждан 413 боеприпасов и 225 граммов взрывчатых веществ.
Далее мэр дал задание — активизировать на территории города работу по добровольной сдаче незаконно хранящегося у граждан оружия, боеприпасов и взрывчаток. По закону, существует специальный алгоритм действий, по которому, если человек добровольно сдаст оружие, то вместо уголовной ответственности получит выплату.
К примеру, за газовый пистолет гражданам полагается тысяча рублей, за гранату или мину — 2 600 рублей, за боевое ручное стрелковое оружие — 4 500 рублей.