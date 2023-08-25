tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:08

Published Сегодня, 09:08

Modified Сегодня, 09:10

Updated Сегодня, 09:10

За добровольную сдачу оружия жителям Нижнего Тагила заплатят от тысячи рублей

За добровольную сдачу оружия жителям Нижнего Тагила заплатят от тысячи рублей

25 августа 2023, 09:08
Фото: 1MI
Взрывчатку, боеприпасы и оружие можно будет добровольно сдать в Нижнем Тагиле. В городе активизируют работу по добровольной сдаче этих орудий.

Мэр города Владислав Пинаев провел заседание городской антитеррористической комиссии. На нем рассматривались вопросы, связанные с обеспечением безопасности жителей и реализацией мероприятий по противодействию терроризму.

Обсуждалась защита общественных мест и прочих городских объектов. Начальник управления образования Татьяна Удинцева рассказала о том, какие мероприятия по безопасности учеников будут проведены перед 1 сентября.

Помимо этого, на заседании был одобрен план мероприятий по проведению Дня солидарности в борьбе с терроризмом. В них поучаствуют культурные учреждения и школы.

Обсуждалась и профилактика в сфере незаконного оборота оружия, боеприпасов и взрывчатки. Врио начальника отдела уголовного розыска МУ МВД РФ «Нижнетагильское» Михаил Францев сказал, что за семь месяцев этого года к административной ответственности за нарушения в сфере оборота оружия было привлечено 49 граждан.

Также было изъято 107 орудий, возбуждено 12 уголовных дел. Поимо этого, стражи порядка изъяли у граждан 413 боеприпасов и 225 граммов взрывчатых веществ.

Далее мэр дал задание — активизировать на территории города работу по добровольной сдаче незаконно хранящегося у граждан оружия, боеприпасов и взрывчаток. По закону, существует специальный алгоритм действий, по которому, если человек добровольно сдаст оружие, то вместо уголовной ответственности получит выплату.

К примеру, за газовый пистолет гражданам полагается тысяча рублей, за гранату или мину — 2 600 рублей, за боевое ручное стрелковое оружие — 4 500 рублей.

У жителей Свердловской области нашли незаконные оружие и взрывчатку
Узнать подробнее
Читайте также:
Патологоанатом из Сухого Лога получил срок за хранение оружияИзменены сроки регистрации списанного оружия в России
#Общество#Нижний Тагил#Безопасность#Оружие#Терроризм#Взрывчатка#Боеприпасы#Дарья Сорокина#Антитеррористическая комиссия
Подпишитесь
В Нижнем Тагиле начались исследования автотрафика для расчета выбросов от машин
Вчера, 08:47
Барка, теплица идей и купель: как проходит реконструкция набережной в Невьянске
Вчера, 08:21
Аварийный выброс дыма произошел на челябинском заводе, где накануне был губернатор
23 августа, 15:58
УСМ возобновил работы на мосту и ведет ремонт на Октябрьской революции в Тагиле
Сегодня, 04:46
Два человека травмированы в ДТП на улице Островского в Нижнем Тагиле
Вчера, 11:52
Смерть Евгения Пригожина попала в список громких политических убийств
Сегодня, 04:38