Житель Первоуральска пытался незаметно украсть 250 кг металла у ЕВРАЗа

Posted Сегодня, 14:20
Published Сегодня, 14:20
Modified Сегодня, 14:21
Updated Сегодня, 14:21
По предварительной информации, молодой человек хотел сдать похищенное в металлолом и получить за него деньги. Свердловчанин погрузил металл в тележку и повез.
Вскоре парня заметили сотрудники полиции. Украденный металл его заставили вернуть на прежнее место. Кроме того, горожанину сейчас грозит административное наказание.
Глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщил TagilCity.ru, что вся информация по данной ситуации будет предоставлена по итогам разбирательства.
Напомним, 28 июня 2023 года в Серове двое местных жителей пытались унести с территории металлургического завода 44-килограмовую цепь. Однако их заметили полицейские и задержали.
В отношении них возбудили уголовное дело и избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.