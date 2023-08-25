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Published Сегодня, 14:20

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Updated Сегодня, 14:21

Житель Первоуральска пытался незаметно украсть 250 кг металла у ЕВРАЗа

Житель Первоуральска пытался незаметно украсть 250 кг металла у ЕВРАЗа

25 августа 2023, 14:20
Фото: Telegram-канал "Урал Мэш"
20-летний житель Первоуральска предпринял попытку украсть у предприятия ЕВРАЗ 250 килограммов металла на садовой тележке.

По предварительной информации, молодой человек хотел сдать похищенное в металлолом и получить за него деньги. Свердловчанин погрузил металл в тележку и повез.

Металл с завода ЕВРАЗМеталл с завода ЕВРАЗ
Металл с завода ЕВРАЗМеталл с завода ЕВРАЗ
Металл с завода ЕВРАЗ
Фото: Telegram-канал "Урал Мэш"

Вскоре парня заметили сотрудники полиции. Украденный металл его заставили вернуть на прежнее место. Кроме того, горожанину сейчас грозит административное наказание.

Глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщил TagilCity.ru, что вся информация по данной ситуации будет предоставлена по итогам разбирательства.

Напомним, 28 июня 2023 года в Серове двое местных жителей пытались унести с территории металлургического завода 44-килограмовую цепь. Однако их заметили полицейские и задержали.

В отношении них возбудили уголовное дело и избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Два жителя Серова задержаны за кражу цепи с металлургического завода
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