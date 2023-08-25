Жители Верхней Салды жалуются на нехватку врачей в центральной городской больнице

Posted Сегодня, 16:50
Published Сегодня, 16:50
Modified Сегодня, 16:52
Updated Сегодня, 16:52
Один из примеров проблемы отсутствия грамотных специалистов — история про местного жителя, который лишился ноги. Журналисты редакции TagilCity. ru встретили мужчину, когда он проезжал на электроколяске по территории ЦГБ. К слову, на территории ЦГБ нет асфальтированных дорожек как таковых, и было заметно, с каким трудом передвигался инвалид-колясочник. Если бы у коляски не было мотора — самостоятельно проехать вряд ли удалось бы.
Корреспондентам TagilCity.ru удалось пообщаться с мужчиной. Оказалось, что он является пациентом ЦГБ Верхняя Салда. Он рассказал журналистам, что его продержали в больнице три дня, и, кроме как вопросов о его самочувствии, он не получил никакой существенной помощи по спасению ноги. По его словам, на третий день, когда нога уже почернела, местные врачи провели ампутацию.
После операции мужчину отправили к врачам в Нижний Тагил на консультацию, а там ему рассказали, что ногу можно было спасти.
В Нижнем Тагиле мне врачи сказали, что лазером смогли бы вылечить ногу за 40 минут. Да с ногами бы ушел, — делится с TagilCity.ru житель Верхней Салды.
Центральная городская больница Верхней Салды была построена в середине 50-х годов прошлого века. В 2019 году задние больницы планировали снести и построить новый современный медицинский комплекс.
На сегодняшний день здания стоят и принимают пациентов. Отделка фасада больницы частично потрескалась и отслоилась. На территории больницы отсутствуют асфальтированные дорожки между корпусами и нет доступной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья. В частности, тактильная полоса на ступенях, по которой должны ориентироваться незрячие, на самом деле просто желтая краска.
Также по между корпусами на люках лежат автомобильные шины, которые затрудняют передвижение инвалидов-колясочников и молодых родителей с колясками.
По словам местных жителей, в Центральной городской больнице нет эндокринолога, гнойного хирурга и акушера-гинеколога. А отсутствие дежурного врача чуть не привело к трагедии, когда местная жительница не получила экстренной помощи по месту проживания, и ей пришлось в сопровождении сотрудников ГИБДД ехать в Нижний Тагил.
И это не единичный случай: пациенты, нуждающиеся в помощи профильных специалистов, вынуждены ездить на каждый прием за 40 километров от дома.
У меня проблемы с ногой. Хожу сюда на прием только к хирургу, но на лечение приходится ездить в Нижний Тагил. По гнойной хирургии у нас в больнице специалиста нет, — поделилась с TagilCity.ru пациентка ЦГБ Верхняя Салда, которая передвигается с помощью трости.
Пациентов тревожит вероятность того, что полноценную больницу могут превратить фельдшерский пункт. Люди рассказывают, что им приходится получать гарантированную медицинскую помощь в других населенных пунктах.
Чтобы прививку поставить — ездили в Нижнюю Салду. В нашей больнице сказали, что нет вакцины. Ищите, где хотите. Хорошо, хоть в Нижней выручили, — пишет Наталья, жительница Верхней Салды.
Будущим мамам Верхней Салды приходится ездить в Нижний Тагил и Екатеринбург, чтобы сдать необходимые анализы и получить профессиональную консультацию.
Заставляют ездить в Нижний Тагил и даже Екатеринбург. Говорят, что некому делать. Врачей не хватает, — рассказала TagilCity.ru беременная жительница Верхней Салды.
Конечно, хотелось бы не ездить до Тагила и Екатеринбурга на консультацию. Хочется, чтобы у нас были врачи. Чтобы УЗИ можно было пройти в Верхней Салде. К нам, видимо, не едут молодые врачи. А может, их не зовут, не приглашают, — высказал свое мнение для TagilCity.ru еще одна жительница Верхней Салды.