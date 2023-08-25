Жители Верхней Салды жалуются на нехватку врачей в центральной городской больнице

Корреспондентам TagilCity.ru удалось пообщаться с мужчиной. Оказалось, что он является пациентом ЦГБ Верхняя Салда. Он рассказал журналистам, что его продержали в больнице три дня, и, кроме как вопросов о его самочувствии, он не получил никакой существенной помощи по спасению ноги. По его словам, на третий день, когда нога уже почернела, местные врачи провели ампутацию.