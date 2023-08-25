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Жители Верхней Салды жалуются на нехватку врачей в центральной городской больнице

Жители Верхней Салды жалуются на нехватку врачей в центральной городской больнице

25 августа 2023, 16:50
Фото: tagilcity.ru
Отсутствие необходимых специалистов в центральной городской больнице Верхней Салды вызывает недовольство у пациентов. Горожанам приходится ездить на консультации и лечение в больницы Нижнего Тагила и Екатеринбурга.

Врачебные ошибки?

Один из примеров проблемы отсутствия грамотных специалистов — история про местного жителя, который лишился ноги. Журналисты редакции TagilCity. ru встретили мужчину, когда он проезжал на электроколяске по территории ЦГБ. К слову, на территории ЦГБ нет асфальтированных дорожек как таковых, и было заметно, с каким трудом передвигался инвалид-колясочник. Если бы у коляски не было мотора — самостоятельно проехать вряд ли удалось бы.

Корреспондентам TagilCity.ru удалось пообщаться с мужчиной. Оказалось, что он является пациентом ЦГБ Верхняя Салда. Он рассказал журналистам, что его продержали в больнице три дня, и, кроме как вопросов о его самочувствии, он не получил никакой существенной помощи по спасению ноги. По его словам, на третий день, когда нога уже почернела, местные врачи провели ампутацию.

После операции мужчину отправили к врачам в Нижний Тагил на консультацию, а там ему рассказали, что ногу можно было спасти.

В Нижнем Тагиле мне врачи сказали, что лазером смогли бы вылечить ногу за 40 минут. Да с ногами бы ушел, — делится с TagilCity.ru житель Верхней Салды.
Фото: tagilcity.ru

Адаптивная среда на нуле

Центральная городская больница Верхней Салды была построена в середине 50-х годов прошлого века. В 2019 году задние больницы планировали снести и построить новый современный медицинский комплекс.

На сегодняшний день здания стоят и принимают пациентов. Отделка фасада больницы частично потрескалась и отслоилась. На территории больницы отсутствуют асфальтированные дорожки между корпусами и нет доступной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья. В частности, тактильная полоса на ступенях, по которой должны ориентироваться незрячие, на самом деле просто желтая краска. 

Также по между корпусами на люках лежат автомобильные шины, которые затрудняют передвижение инвалидов-колясочников и молодых родителей с колясками.

Фото: tagilcity.ru

Отсутствие ключевых специалистов

По словам местных жителей, в Центральной городской больнице нет эндокринолога, гнойного хирурга и акушера-гинеколога. А отсутствие дежурного врача чуть не привело к трагедии, когда местная жительница не получила экстренной помощи по месту проживания, и ей пришлось в сопровождении сотрудников ГИБДД ехать в Нижний Тагил. 

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И это не единичный случай: пациенты, нуждающиеся в помощи профильных специалистов, вынуждены ездить на каждый прием за 40 километров от дома.

У меня проблемы с ногой. Хожу сюда на прием только к хирургу, но на лечение приходится ездить в Нижний Тагил. По гнойной хирургии у нас в больнице специалиста нет, — поделилась с TagilCity.ru пациентка ЦГБ Верхняя Салда, которая передвигается с помощью трости.
Пациентка ЦГБ Верхняя Салда Пациентка ЦГБ Верхняя Салда
Пациентка ЦГБ Верхняя Салда
Фото: tagilcity.ru

Проблемы будущих мам уже в настоящем

Пациентов тревожит вероятность того, что полноценную больницу могут превратить фельдшерский пункт. Люди рассказывают, что им приходится получать гарантированную медицинскую помощь в других населенных пунктах.

Чтобы прививку поставить — ездили в Нижнюю Салду. В нашей больнице сказали, что нет вакцины. Ищите, где хотите. Хорошо, хоть в Нижней выручили, — пишет Наталья, жительница Верхней Салды.

Будущим мамам Верхней Салды приходится ездить в Нижний Тагил и Екатеринбург, чтобы сдать необходимые анализы и получить профессиональную консультацию.

Заставляют ездить в Нижний Тагил и даже Екатеринбург. Говорят, что некому делать. Врачей не хватает, — рассказала TagilCity.ru беременная жительница Верхней Салды.
Родовое отделение ЦГБ Верхняя СалдаРодовое отделение ЦГБ Верхняя Салда
Родовое отделение ЦГБ Верхняя Салда
Фото: tagilcity.ru
Конечно, хотелось бы не ездить до Тагила и Екатеринбурга на консультацию. Хочется, чтобы у нас были врачи. Чтобы УЗИ можно было пройти в Верхней Салде. К нам, видимо, не едут молодые врачи. А может, их не зовут, не приглашают, — высказал свое мнение для TagilCity.ru еще одна жительница Верхней Салды.
Фото: tagilcity.ru
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