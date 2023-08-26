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Updated Сегодня, 07:13

Автоинспекторы устроили облаву на водителей в Екатеринбурге

Автоинспекторы устроили облаву на водителей в Екатеринбурге

26 августа 2023, 07:13
Фото: Автоинспекция Екатеринбурга
В Екатеринбурге сотрудники ГИБДД выявляют нарушителей среди водителей автомобилей. Рейды проходят с 25 по 27 августа 2023 года.

Среди автомобилистов будут выявляться те, кто водит транспорт в нетрезвом виде или без наличия прав на вождение. Кроме того, будут обращать внимание и на другие несоблюдения правил дорожного движения, рассказали в ГИБДД по Екатеринбургу.

Так, к ответственности будут привлекать водителей, которые управляют машиной с тонированными стеклами, ездят на запрещенный сигнал светофора или выезжают на встречную полосу. В проверках участвуют скрытые патрули и руководящий состав госавтоинспекции.

Напомним, в Нижнем Тагиле с 3 по 7 июля 2023 года проводились рейды среди горожан, которые не оплачивают штрафы за нарушение правил дорожного движения.

Должников по штрафам за нарушения ПДД будут ловить в Нижнем Тагиле
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