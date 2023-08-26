Автоинспекторы устроили облаву на водителей в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 07:13
Published Сегодня, 07:13
Modified Сегодня, 07:13
Updated Сегодня, 07:13
Среди автомобилистов будут выявляться те, кто водит транспорт в нетрезвом виде или без наличия прав на вождение. Кроме того, будут обращать внимание и на другие несоблюдения правил дорожного движения, рассказали в ГИБДД по Екатеринбургу.
Так, к ответственности будут привлекать водителей, которые управляют машиной с тонированными стеклами, ездят на запрещенный сигнал светофора или выезжают на встречную полосу. В проверках участвуют скрытые патрули и руководящий состав госавтоинспекции.
Напомним, в Нижнем Тагиле с 3 по 7 июля 2023 года проводились рейды среди горожан, которые не оплачивают штрафы за нарушение правил дорожного движения.