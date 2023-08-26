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Инженер из Екатеринбурга отдал лжеброкерам два миллиона рублей

Инженер из Екатеринбурга отдал лжеброкерам два миллиона рублей

26 августа 2023, 08:14
Фото: Midjourney
Инженер из Екатеринбурга отдал телефонным мошенникам два миллиона рублей, думая, что инвестирует в торговую площадку. Аферисты позвонили ему 3 июля 2023 года.

Злоумышленник назвался представителем одной из инвестиционных площадок, которые якобы действуют от лица компании «ГазпромИнвест», и предложил екатеринбуржцу вкладывать в данную площадку инвестиции.

Далее, когда мужчина согласился, ему позвонил «финансовый аналитик» и предложил установить необходимые приложения, а потом пополнить баланс лицевого счета, рассказали в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу.

На протяжении месяца горожанин совершал сделки на торговой площадке, но вывести заработанные деньги не смог. Кроме того, мошенники убедили его оформить на себя несколько кредитов и отдать свои накопления. Когда екатеринбуржец сообразил, что стал жертвой обмана, он обратился в полицию.

По факту преступления возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество в особо крупном размере». Ведется расследование.

Напомним, в июле 2023 года в Нижнем Тагиле местная жительница стала жертвой лжеброкеров, отдав им миллион рублей.

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