Инженер из Екатеринбурга отдал лжеброкерам два миллиона рублей

Posted Сегодня, 08:14
Published Сегодня, 08:14
Modified Сегодня, 08:14
Updated Сегодня, 08:14
Злоумышленник назвался представителем одной из инвестиционных площадок, которые якобы действуют от лица компании «ГазпромИнвест», и предложил екатеринбуржцу вкладывать в данную площадку инвестиции.
Далее, когда мужчина согласился, ему позвонил «финансовый аналитик» и предложил установить необходимые приложения, а потом пополнить баланс лицевого счета, рассказали в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу.
На протяжении месяца горожанин совершал сделки на торговой площадке, но вывести заработанные деньги не смог. Кроме того, мошенники убедили его оформить на себя несколько кредитов и отдать свои накопления. Когда екатеринбуржец сообразил, что стал жертвой обмана, он обратился в полицию.
По факту преступления возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество в особо крупном размере». Ведется расследование.
Напомним, в июле 2023 года в Нижнем Тагиле местная жительница стала жертвой лжеброкеров, отдав им миллион рублей.