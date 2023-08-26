Инженер из Екатеринбурга отдал лжеброкерам два миллиона рублей

На протяжении месяца горожанин совершал сделки на торговой площадке, но вывести заработанные деньги не смог. Кроме того, мошенники убедили его оформить на себя несколько кредитов и отдать свои накопления. Когда екатеринбуржец сообразил, что стал жертвой обмана, он обратился в полицию.