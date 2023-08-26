Милонов предложил пересмотреть состав прокатной комиссии Минкульта

Милонов заявил: «Однако, у меня есть сомнения по поводу экспертов, выдающих эти разрешения, и тут стоят серьезные вопросы. Иногда мне кажется, что они не оценивают моральную составляющую фильмов, их приличность и человечность. Складывается впечатление, что там находятся поклонники так называемого „альтернативного искусства“, и чем более провокационной выглядит сцена на экране, тем она интереснее им», — поделился депутат в интервью с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».