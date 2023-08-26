Милонов предложил пересмотреть состав прокатной комиссии Минкульта

Posted Сегодня, 07:46
Published Сегодня, 07:46
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Updated Сегодня, 07:48
В споре вокруг данного фильма, где присутствует сцена насилия над спящей девушкой в автомобиле, Министерство культуры решило отозвать у него разрешение на прокат в ответ на возмущение общества, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Милонов высказался о недостатках в системе выдачи прокатных разрешений, а именно — о составе комиссии, занимающейся этой задачей.
Депутат подчеркнул, что комиссия проводит проверку каждой киноленты. Он утверждает, что информация о том, будто некоторым фильмам выдают удостоверения без должной проверки — это лишь слухи.
Милонов заявил: «Однако, у меня есть сомнения по поводу экспертов, выдающих эти разрешения, и тут стоят серьезные вопросы. Иногда мне кажется, что они не оценивают моральную составляющую фильмов, их приличность и человечность. Складывается впечатление, что там находятся поклонники так называемого „альтернативного искусства“, и чем более провокационной выглядит сцена на экране, тем она интереснее им», — поделился депутат в интервью с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».
В то же время, он отметил, что в стране существует достаточное количество людей, способных давать верную моральную оценку фильмам. Милонов считает, что принимать решения, связанные с искусством, следует на основе коллективного мнения, а не на личное усмотрение депутатов. Он высказал предложение пересмотреть состав комиссии, чтобы оно включало представителей религиозных общин.