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Милонов предложил пересмотреть состав прокатной комиссии Минкульта

26 августа 2023, 07:46
Возникший скандал вокруг фильма «Непосредственно Каха. Другой фильм» вынудил депутата Госдумы Виталия Милонова высказать предложение о привлечении представителей религиозных общин к процессу оценки кинокартин.

В споре вокруг данного фильма, где присутствует сцена насилия над спящей девушкой в автомобиле, Министерство культуры решило отозвать у него разрешение на прокат в ответ на возмущение общества, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Милонов высказался о недостатках в системе выдачи прокатных разрешений, а именно — о составе комиссии, занимающейся этой задачей.

Депутат подчеркнул, что комиссия проводит проверку каждой киноленты. Он утверждает, что информация о том, будто некоторым фильмам выдают удостоверения без должной проверки — это лишь слухи.

Милонов заявил: «Однако, у меня есть сомнения по поводу экспертов, выдающих эти разрешения, и тут стоят серьезные вопросы. Иногда мне кажется, что они не оценивают моральную составляющую фильмов, их приличность и человечность. Складывается впечатление, что там находятся поклонники так называемого „альтернативного искусства“, и чем более провокационной выглядит сцена на экране, тем она интереснее им», — поделился депутат в интервью с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

В то же время, он отметил, что в стране существует достаточное количество людей, способных давать верную моральную оценку фильмам. Милонов считает, что принимать решения, связанные с искусством, следует на основе коллективного мнения, а не на личное усмотрение депутатов. Он высказал предложение пересмотреть состав комиссии, чтобы оно включало представителей религиозных общин.

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