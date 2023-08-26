tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:21

Published Сегодня, 11:21

Modified Сегодня, 11:21

Updated Сегодня, 11:21

Мошенники собирают деньги под видом семьи впавшей в кому девочки из Екатеринбурга

Мошенники собирают деньги под видом семьи впавшей в кому девочки из Екатеринбурга

26 августа 2023, 11:21
Фото: 1MI
Злоумышленники открыли сбор денег под видом семьи семилетней Маши Хрусталевой из Екатеринбурга, которая впала в кому во время отдыха в Сочи.

Родители заболевшей девочки не открывали никаких счетов для финансовой помощи. Об этом рассказала мама Маши. Также она отметила, что необходимыми лекарствами дочь обеспечивают, пишет Е1.

Напомним, Маша отравилась 18 августа 2023 года. Врачи диагностировали у нее ротавирус. Ее госпитализировали в больницу. Когда состояние девочки стало хуже, ее перевели в реанимационное отделение.

Ребенка сперва хотели транспортировать в Екатеринбург, но выяснилось, что ее нельзя перевозить, так как ее положение может усугубиться. Медики оказывают девочке помощь и проводят лечение.

Отравившуюся в Сочи девочку из Екатеринбурга не смогли перевезти в другой город
Узнать подробнее
Читайте также:
В халатности подозревают осматривающих Далера медиков из ЕкатеринбургаНеизвестный обманул ребенка и забрал сейф из квартиры в Нижнем ТагилеЖенщина в Екатеринбурге потратила 10 тысяч рублей с чужой банковской карты
#Происшествия#Ребенок#Больница#Девочка#Семья#Врачи#Лекарства#Мошенники#Кома#Госпитализация#Медики#Злоумышленники#Транспортировка#Ротавирус#Екатеринбург#Елизавета Зиборова#Счета#Финансовая помощь#Сбор денег
Подпишитесь
Жители Верхней Салды жалуются на нехватку врачей в центральной городской больнице
Вчера, 16:50
Есть загрязнение рек и земли: нижнетагильское лесничество побывало у свинокомплекса
Вчера, 10:05
Роспотребнадзор вновь назвал опасным воздух Нижнего Тагила
Вчера, 09:41
УСМ возобновил работы на мосту и ведет ремонт на Октябрьской революции в Тагиле
Вчера, 04:46
«Единая Россия» провела с попавшимся на коррупции главой ГГО Летниковым беседу
Вчера, 10:01
Массовые сообщения с соболезнованиями о смерти приходят Иосифу Пригожину и Валерии
Вчера, 13:14