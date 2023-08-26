Мошенники собирают деньги под видом семьи впавшей в кому девочки из Екатеринбурга

Posted Сегодня, 11:21
Published Сегодня, 11:21
Modified Сегодня, 11:21
Updated Сегодня, 11:21
Родители заболевшей девочки не открывали никаких счетов для финансовой помощи. Об этом рассказала мама Маши. Также она отметила, что необходимыми лекарствами дочь обеспечивают, пишет Е1.
Напомним, Маша отравилась 18 августа 2023 года. Врачи диагностировали у нее ротавирус. Ее госпитализировали в больницу. Когда состояние девочки стало хуже, ее перевели в реанимационное отделение.
Ребенка сперва хотели транспортировать в Екатеринбург, но выяснилось, что ее нельзя перевозить, так как ее положение может усугубиться. Медики оказывают девочке помощь и проводят лечение.