Мотоциклист вез девочку без шлема на Вагонке в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле мужчина ехал на байке с ребенком 4-5 лет. Девочка сидела сзади без защитного снаряжения. Мотоциклиста и маленького пассажира заметили очевидцы на перекрестке улиц Ильича — Орджоникидзе 25 августа 2023 года.