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Мотоциклист вез девочку без шлема на Вагонке в Нижнем Тагиле

Мотоциклист вез девочку без шлема на Вагонке в Нижнем Тагиле

26 августа 2023, 06:40
Фото: Telegram-канал "Инцидент Нижний Тагил"
В Нижнем Тагиле мужчина ехал на байке с ребенком 4-5 лет. Девочка сидела сзади без защитного снаряжения. Мотоциклиста и маленького пассажира заметили очевидцы на перекрестке улиц Ильича — Орджоникидзе 25 августа 2023 года.

Мотоциклист, ехавший по дороге, остановился возле пешеходного перехода, чтобы пропустить пешеходов. Когда загорелся зеленый сигнал светофора, он продолжил движение и свернул вправо. Девочка, ехавшая сзади, держалась за него.

TagilCity.ru сообщили в ГИБДД по Нижнему Тагилу, что отец подвергает жизнь и здоровье ребенка опасности и нарушает правила дорожного движения.

Видео: Telegram-канал "Инцидент Нижний Тагил"
В соответствии с ПДД запрещается перевозить детей, не достигших 12 лет, на мототранспорте. Лица, которые передвигаются на мототехнике, должны быть обязательно в застегнутых мотошлемах, — рассказали в ведомстве.

Госавтоинспекция призывает родителей неукоснительно соблюдать правила безопасного поведения на дорогах.

Напомним, в свердловском поселке Косулино полицейские провели рейд по выявлению нарушителей среди мотоциклистов. В итоге не менее десятка байкеров были привлечены к административной ответственности, четырех отстранили от пользования мототранспортом.

Полицейские устроили облаву на байкеров в поселке Свердловской области
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