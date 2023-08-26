Мотоциклист вез девочку без шлема на Вагонке в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 06:40
Published Сегодня, 06:40
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Updated Сегодня, 06:40
Мотоциклист, ехавший по дороге, остановился возле пешеходного перехода, чтобы пропустить пешеходов. Когда загорелся зеленый сигнал светофора, он продолжил движение и свернул вправо. Девочка, ехавшая сзади, держалась за него.
TagilCity.ru сообщили в ГИБДД по Нижнему Тагилу, что отец подвергает жизнь и здоровье ребенка опасности и нарушает правила дорожного движения.
В соответствии с ПДД запрещается перевозить детей, не достигших 12 лет, на мототранспорте. Лица, которые передвигаются на мототехнике, должны быть обязательно в застегнутых мотошлемах, — рассказали в ведомстве.
Госавтоинспекция призывает родителей неукоснительно соблюдать правила безопасного поведения на дорогах.
Напомним, в свердловском поселке Косулино полицейские провели рейд по выявлению нарушителей среди мотоциклистов. В итоге не менее десятка байкеров были привлечены к административной ответственности, четырех отстранили от пользования мототранспортом.