На иномарку осыпался град камней с моста в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 13:27
Published Сегодня, 13:27
Modified Сегодня, 13:27
Updated Сегодня, 13:27
Камни стали сыпаться на машину, когда она ехал под железнодорожным мостом, который находится неподалеку от перекрестка с Автомагистральной улицей, рассказал водитель иномарки.
У автомобиля оказались повреждены капот и лобовое стекло. Сам водитель не пострадал. Он обратился в ГИБДД, где ему сказали, что данная ситуация ДТП не является и после осмотра машины предложили обратиться в полицию. Однако там прежде чем принять заявление, утверждали, что произошла дорожная авария, пишет Е1.
В итоге в ведомстве заявление приняли, по факту инцидента будет проведена проверка. Автомобиль, как оказалось, принадлежит компании по аренде машин. Теперь руководство организации собираются судиться и оценивают нанесенный ущерб в несколько сотен тысяч рублей. Для установления точной стоимости ущерба они отправят иномарку на экспертизу.
В администрации Екатеринбурга ответили, что мост к инфраструктуре города не относится. А железнодорожники сказали, что он находится в их ведении. Но с тем, что осыпавшиеся камни от моста, они не согласились.
Напомним, в Екатеринбурге женщина отсудила более двух миллионов рублей у автосалона за неисправности в автомобиле, который она приобрела несколько лет назад.