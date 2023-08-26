На иномарку осыпался град камней с моста в Екатеринбурге

У автомобиля оказались повреждены капот и лобовое стекло. Сам водитель не пострадал. Он обратился в ГИБДД, где ему сказали, что данная ситуация ДТП не является и после осмотра машины предложили обратиться в полицию. Однако там прежде чем принять заявление, утверждали, что произошла дорожная авария, пишет Е1.