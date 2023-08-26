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Updated Сегодня, 13:27

На иномарку осыпался град камней с моста в Екатеринбурге

На иномарку осыпался град камней с моста в Екатеринбурге

26 августа 2023, 13:27
Фото: Е1
Автомобиль Mercedes в Екатеринбурге пострадал от просыпавшихся на него камней. Инцидент случился 24 августа 2023 года.

Камни стали сыпаться на машину, когда она ехал под железнодорожным мостом, который находится неподалеку от перекрестка с Автомагистральной улицей, рассказал водитель иномарки.

У автомобиля оказались повреждены капот и лобовое стекло. Сам водитель не пострадал. Он обратился в ГИБДД, где ему сказали, что данная ситуация ДТП не является и после осмотра машины предложили обратиться в полицию. Однако там прежде чем принять заявление, утверждали, что произошла дорожная авария, пишет Е1.

Фото: Е1

В итоге в ведомстве заявление приняли, по факту инцидента будет проведена проверка. Автомобиль, как оказалось, принадлежит компании по аренде машин. Теперь руководство организации собираются судиться и оценивают нанесенный ущерб в несколько сотен тысяч рублей. Для установления точной стоимости ущерба они отправят иномарку на экспертизу.

В администрации Екатеринбурга ответили, что мост к инфраструктуре города не относится. А железнодорожники сказали, что он находится в их ведении. Но с тем, что осыпавшиеся камни от моста, они не согласились.

Напомним, в Екатеринбурге женщина отсудила более двух миллионов рублей у автосалона за неисправности в автомобиле, который она приобрела несколько лет назад.

Жительница Екатеринбурга отсудила у автосалона более 2 млн рублей за неисправности
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