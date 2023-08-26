Неизвестный обманул ребенка и забрал сейф из квартиры в Нижнем Тагиле

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Девочка была дома одна, когда ей позвонили на стационарный телефон и женским голосом сообщили, что ее мама попала в аварию, а голос не похож, потому что поврежден рот, рассказали в группе ВКонтакте «Инцидент Нижний Тагил».
Далее у ребенка злоумышленница стала выяснять, кто сейчас находится в квартире. Спросив номер мобильного телефона, она позвонила по нему и сказала, что отец девочки находится в полиции, и к ним домой придет полицейский, которому нужно открыть дверь.
Сразу же после этого пришел мужчина. Девочка открыла дверь и привела его к сейфу. Неизвестный его взял и покинул дом. Родители ребенка обратились в полицию по факту кражи. В ведомстве возбудили уголовное дело.
По словам потерпевших, мужчина был среднего роста, волосы черные, одет в спортивный костюм серого цвета. Отец девочки попросил горожан сообщить о нем, если кто-то его встретит, взамен он пообещал вознаграждение.
Напомним, в Свердловской области мошенники украли у семи пожилых людей более 2,6 миллиона рублей, действуя по схеме «родственник попал в ДТП». Полицейским удалось задержать курьеров, которые забирали деньги у жертв.