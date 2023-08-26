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Неизвестный обманул ребенка и забрал сейф из квартиры в Нижнем Тагиле

Неизвестный обманул ребенка и забрал сейф из квартиры в Нижнем Тагиле

26 августа 2023, 09:00
Фото: Midjourney
В Нижнем Тагиле мужчина, обманув девятилетнюю девочку, проник в квартиру и украл из нее сейф. Происшествие случилось 25 августа 2023 года.

Девочка была дома одна, когда ей позвонили на стационарный телефон и женским голосом сообщили, что ее мама попала в аварию, а голос не похож, потому что поврежден рот, рассказали в группе ВКонтакте «Инцидент Нижний Тагил».

Далее у ребенка злоумышленница стала выяснять, кто сейчас находится в квартире. Спросив номер мобильного телефона, она позвонила по нему и сказала, что отец девочки находится в полиции, и к ним домой придет полицейский, которому нужно открыть дверь.

Фото: Группа ВКонтакте «Инцидент Нижний Тагил»

Сразу же после этого пришел мужчина. Девочка открыла дверь и привела его к сейфу. Неизвестный его взял и покинул дом. Родители ребенка обратились в полицию по факту кражи. В ведомстве возбудили уголовное дело.

По словам потерпевших, мужчина был среднего роста, волосы черные, одет в спортивный костюм серого цвета. Отец девочки попросил горожан сообщить о нем, если кто-то его встретит, взамен он пообещал вознаграждение.

Напомним, в Свердловской области мошенники украли у семи пожилых людей более 2,6 миллиона рублей, действуя по схеме «родственник попал в ДТП». Полицейским удалось задержать курьеров, которые забирали деньги у жертв.

Мошенники похитили у пожилых жителей Свердловской области более 2,6 миллиона рублей
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#Нижний Тагил#Ребенок#Дети#Полиция#Уголовное дело#Девочка#Криминал#Кража#Преступление#ЧП#Мошенник#Елизавета Зиборова#Инцидент#Сейф
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