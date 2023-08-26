Школу с рухнувшим потолком в Екатеринбурге признали аварийной

Posted Сегодня, 05:34
Published Сегодня, 05:34
Modified Сегодня, 05:34
Updated Сегодня, 05:34
Школа закроется на капитальный ремонт. Для его проведения подготовили проектную документацию, которая должна пройти госэкспертизу до конца 2023 года, после чего примут решение о сроках проведения конструкционных работ, рассказали в департаменте образования Екатеринбурга.
Директор школы в 2022 году говорила о состоянии здания, однако тогда дефекты были признаны незначительными, несмотря на то, что ремонта здесь не было 90 лет.
Напомним, потолок обрушился за две недели до начала учебного года. Детей было решено распределить в школы №80, 22, 128 и 100.