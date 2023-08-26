tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:34

Published Сегодня, 05:34

Modified Сегодня, 05:34

Updated Сегодня, 05:34

Школу с рухнувшим потолком в Екатеринбурге признали аварийной

Школу с рухнувшим потолком в Екатеринбурге признали аварийной

26 августа 2023, 05:34
Фото: 1MI
Школу №68 в Екатеринбурге, в которой обвалился потолок, признали аварийной. Школьников переведут учиться в другие учебные заведения.

Школа закроется на капитальный ремонт. Для его проведения подготовили проектную документацию, которая должна пройти госэкспертизу до конца 2023 года, после чего примут решение о сроках проведения конструкционных работ, рассказали в департаменте образования Екатеринбурга.

Директор школы в 2022 году говорила о состоянии здания, однако тогда дефекты были признаны незначительными, несмотря на то, что ремонта здесь не было 90 лет.

Напомним, потолок обрушился за две недели до начала учебного года. Детей было решено распределить в школы №80, 22, 128 и 100.

В школе в Екатеринбурге обвалился потолок
Узнать подробнее
Читайте также:
Потолок обвалился в «Пятерочке» на Бобкова в Нижнем ТагилеШтукатурка обвалилась во время урока в школе №15 в Каменске-УральскомПотолок обвалился в спортзале школы в Екатеринбурге
#Происшествия#Дети#Школа#Образование#Капитальный ремонт#Потолок#ЧП#Департамент#Учебный год#Екатеринбург#Елизавета Зиборова#Авария#Инцидент
Подпишитесь
Жители Верхней Салды жалуются на нехватку врачей в центральной городской больнице
Вчера, 16:50
Есть загрязнение рек и земли: нижнетагильское лесничество побывало у свинокомплекса
Вчера, 10:05
Роспотребнадзор вновь назвал опасным воздух Нижнего Тагила
Вчера, 09:41
УСМ возобновил работы на мосту и ведет ремонт на Октябрьской революции в Тагиле
Вчера, 04:46
«Единая Россия» провела с попавшимся на коррупции главой ГГО Летниковым беседу
Вчера, 10:01
Массовые сообщения с соболезнованиями о смерти приходят Иосифу Пригожину и Валерии
Вчера, 13:14