Стали известны сроки запуска путепровода и обгонных участков на Режевском тракте

Posted Сегодня, 10:27
Published Сегодня, 10:27
Modified Сегодня, 10:44
Updated Сегодня, 10:44
Так, первый обгонный участок дороги в районе поселков Ключевский и Лосиный ремонтируется в соответствии с графиком. Основные работы должны закончиться к декабрю 2023 года. Второй обгонный участок с 31 по 37 километр запустят в эксплуатацию в 2024 году, рассказали в Департаменте информполитики Свердловской области.
После того, как все работы завершатся, водители автомобилей смогут делать обгоны, не выезжая при этом на встречную полосу. Очаг аварийности ликвидируют, и ездить по этой дороге станет удобнее и безопаснее, сообщает главный инженер Владимир Оглоблин.
Также на Режевском тракте ремонтируется путепровод. Его протяженность — 1,3 километра высотой до 12 метров. На то, чтобы сделать насыпь, ушло 400 тысяч тонн скального грунта. Основные работы сейчас находятся на завершающем этапе. Кроме того, в настоящее время уже готов подъезд к путепроводу со стороны Екатеринбурга. Его запуск вероятен в ноябре 2023 года.
Напомним, 27 июля 2023 года после реконструкции старейшего участка ЕКАД было возобновлено автомобильное движение.