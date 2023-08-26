Стали известны сроки запуска путепровода и обгонных участков на Режевском тракте

Также на Режевском тракте ремонтируется путепровод. Его протяженность — 1,3 километра высотой до 12 метров. На то, чтобы сделать насыпь, ушло 400 тысяч тонн скального грунта. Основные работы сейчас находятся на завершающем этапе. Кроме того, в настоящее время уже готов подъезд к путепроводу со стороны Екатеринбурга. Его запуск вероятен в ноябре 2023 года.