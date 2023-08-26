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Стали известны сроки запуска путепровода и обгонных участков на Режевском тракте

Стали известны сроки запуска путепровода и обгонных участков на Режевском тракте

26 августа 2023, 10:27
Фото: Департамент информационной политики Свердловской области
Стало известно, когда будут запущены обгонные участки и путепровод на Режевском тракте в Свердловской области. Сейчас на этой дороге идет капитальный ремонт.

Так, первый обгонный участок дороги в районе поселков Ключевский и Лосиный ремонтируется в соответствии с графиком. Основные работы должны закончиться к декабрю 2023 года. Второй обгонный участок с 31 по 37 километр запустят в эксплуатацию в 2024 году, рассказали в Департаменте информполитики Свердловской области.

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

После того, как все работы завершатся, водители автомобилей смогут делать обгоны, не выезжая при этом на встречную полосу. Очаг аварийности ликвидируют, и ездить по этой дороге станет удобнее и безопаснее, сообщает главный инженер Владимир Оглоблин.

Также на Режевском тракте ремонтируется путепровод. Его протяженность — 1,3 километра высотой до 12 метров. На то, чтобы сделать насыпь, ушло 400 тысяч тонн скального грунта. Основные работы сейчас находятся на завершающем этапе. Кроме того, в настоящее время уже готов подъезд к путепроводу со стороны Екатеринбурга. Его запуск вероятен в ноябре 2023 года.

Напомним, 27 июля 2023 года после реконструкции старейшего участка ЕКАД было возобновлено автомобильное движение.

Движение по старейшему участку ЕКАД открыто после реконструкции
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#Транспорт#Свердловская область#Капитальный ремонт#Ремонт дороги#Рабочие#Елизавета Зиборова#Департамент информполитики#Путепровод#Автомобильное движение#Режевский тракт#Обгонные участки
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