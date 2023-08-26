Суд признал незаконным списание денег Wildberries с удаленных карт из приложения

Posted Сегодня, 09:01
Published Сегодня, 09:01
Modified Сегодня, 09:01
Updated Сегодня, 09:01
В начале 2023 года пользователи маркетплейса пожаловались на то, что у них проходит списание денег с банковских карт, которые отвязаны от Wildberries.
В правилах пользования интернет-магазином было указано, что компания оставляет за собой такое право. Однако, согласно статье «О защите прав потребителей», подобные условия недопустимы и ущемляют права покупателей, рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора по Тульской области.
В ведомстве отметили, что так как Wildberries — не организация по кредитным займам, она не имеет право списывать деньги без согласия пользователей. В связи с этим Роспотребнадзор подал в суд исковое требование, которое было удовлетворено.
Напомним, весной 2023 года Wildberries ввел платный возврат бракованных товаров. В Роспотребнадзоре признали такое требование незаконным.