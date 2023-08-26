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Суд признал незаконным списание денег Wildberries с удаленных карт из приложения

Суд признал незаконным списание денег Wildberries с удаленных карт из приложения

26 августа 2023, 09:01
Фото: 1MI
Городской суд Подольска признал незаконным списание денег за товары с удаленных из личного кабинета маркетплейса Wildberries.

В начале 2023 года пользователи маркетплейса пожаловались на то, что у них проходит списание денег с банковских карт, которые отвязаны от Wildberries.

В правилах пользования интернет-магазином было указано, что компания оставляет за собой такое право. Однако, согласно статье «О защите прав потребителей», подобные условия недопустимы и ущемляют права покупателей, рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора по Тульской области.

В ведомстве отметили, что так как Wildberries — не организация по кредитным займам, она не имеет право списывать деньги без согласия пользователей. В связи с этим Роспотребнадзор подал в суд исковое требование, которое было удовлетворено.

Напомним, весной 2023 года Wildberries ввел платный возврат бракованных товаров. В Роспотребнадзоре признали такое требование незаконным.

Роспотребнадзор признал незаконным требование Wildberries платить за возврат брака
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