В Екатеринбурге построят самый высокий небоскреб в городе

Posted Сегодня, 12:10
Published Сегодня, 12:10
Modified Сегодня, 12:10
Updated Сегодня, 12:10
Высота будущего здания составит более 300 метров. Предположительно, здание будет располагаться в районе ВИЗ-Правобережный, пишут «Ведомости Урал».
Проект был разработан компанией «Мастерская Генплана». Высотку начнут возводить в 2025 году на углу улиц Исламова и Татищева. Его планируют построить до 2030 года. В Правительственном квартале будут небоскреб, а также три шестиэтажных здания.
Данный объект должен стать самым высоким в Екатеринбурге и одним из самых высоких зданий в стране.
Напомним, к 2027 году в Екатеринбурге построят второй небоскреб «Высоцкий». Площадь данной высотки составит 49 тысяч «квадратов». Рядом оборудуют автостоянку и многоуровневый паркинг.