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В Екатеринбурге построят самый высокий небоскреб в городе

В Екатеринбурге построят самый высокий небоскреб в городе

26 августа 2023, 12:10
Фото: 1MI
В Екатеринбурге будет построен 100-этажный небоскреб, который станет частью правительственного квартала.

Высота будущего здания составит более 300 метров. Предположительно, здание будет располагаться в районе ВИЗ-Правобережный, пишут «Ведомости Урал».

Проект был разработан компанией «Мастерская Генплана». Высотку начнут возводить в 2025 году на углу улиц Исламова и Татищева. Его планируют построить до 2030 года. В Правительственном квартале будут небоскреб, а также три шестиэтажных здания.

Данный объект должен стать самым высоким в Екатеринбурге и одним из самых высоких зданий в стране.

Напомним, к 2027 году в Екатеринбурге построят второй небоскреб «Высоцкий». Площадь данной высотки составит 49 тысяч «квадратов». Рядом оборудуют автостоянку и многоуровневый паркинг.

Второй небоскреб «Высоцкий» построят в Екатеринбурге
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