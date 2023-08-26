tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:04

Published Сегодня, 06:04

Modified Сегодня, 06:04

Updated Сегодня, 06:04

Волонтер из Екатеринбурга спас сидевшую на сосне кошку

Волонтер из Екатеринбурга спас сидевшую на сосне кошку

26 августа 2023, 06:04
Фото: Группа ВКонтакте "Зооспас"
Волонтер Евгений Зенков из Екатеринбурга спас кошку, которая сидела на сосне в лесопарке неделю.

О том, что на сосне сидит кошка, волонтеру рассказали прохожие. Зенков, приехав в лесопарк, нашел сосну и забрался по дереву вверх.

Животное сперва забралось выше, а потом кошка ушла на боковую ветку, откуда волонтеру удалось ее снять с помощью удочки, рассказали в группе ВКонтакте «Зооспас».

Видео: Группа ВКонтакте "Зооспас"

На следующий день после удачного спасения нашлись хозяева кошки, которые искали ее на протяжении недели.

Напомним, в мае 2023 года в Березовском пожарные спасли кота и собаку из горящей квартиры. С животными все в порядке.

В Березовском спасатели вынесли из горящей квартиры пса и кота
Узнать подробнее
Читайте также:
Кошка в Нижнем Тагиле несколько дней просидела на козырьке балконаЗаступившуюся за котенка пожилую женщину в Екатеринбурге обругали матомВ ветклинике в Екатеринбурге коту сломали лапу
#Происшествия#Кошка#Дерево#Спасение#Видео#Животное#Прохожие#Хозяева#Екатеринбург#Лесопарк#Елизавета Зиборова#Инцидент#Сосна#Волонтер
Подпишитесь
Жители Верхней Салды жалуются на нехватку врачей в центральной городской больнице
Вчера, 16:50
Есть загрязнение рек и земли: нижнетагильское лесничество побывало у свинокомплекса
Вчера, 10:05
Роспотребнадзор вновь назвал опасным воздух Нижнего Тагила
Вчера, 09:41
УСМ возобновил работы на мосту и ведет ремонт на Октябрьской революции в Тагиле
Вчера, 04:46
«Единая Россия» провела с попавшимся на коррупции главой ГГО Летниковым беседу
Вчера, 10:01
Массовые сообщения с соболезнованиями о смерти приходят Иосифу Пригожину и Валерии
Вчера, 13:14