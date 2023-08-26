Волонтер из Екатеринбурга спас сидевшую на сосне кошку

Posted Сегодня, 06:04
Published Сегодня, 06:04
Modified Сегодня, 06:04
Updated Сегодня, 06:04
О том, что на сосне сидит кошка, волонтеру рассказали прохожие. Зенков, приехав в лесопарк, нашел сосну и забрался по дереву вверх.
Животное сперва забралось выше, а потом кошка ушла на боковую ветку, откуда волонтеру удалось ее снять с помощью удочки, рассказали в группе ВКонтакте «Зооспас».
На следующий день после удачного спасения нашлись хозяева кошки, которые искали ее на протяжении недели.
Напомним, в мае 2023 года в Березовском пожарные спасли кота и собаку из горящей квартиры. С животными все в порядке.