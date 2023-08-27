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32-летнего пропавшего мужчину из Новоуральска ищут почти две недели

32-летнего пропавшего мужчину из Новоуральска ищут почти две недели

27 августа 2023, 10:56
Фото: 1MI
Пропавшего 32-летнего Станислава Яковлева из Новоуральска разыскивают почти две недели. Местонахождение мужчины неизвестно с 15 августа.

В ориентировке указано, что Станислав Яковлев может находиться в другом районе или городе. Для поисков требуется помощь добровольцев.

Рост мужчины составляет 175 сантиметров, он худощавого телосложения. У пропавшего светло-русые волосы и серо-голубые глаза.

Фото: Поисковый отряд "ЛизаАлерт"

В момент пропажи свердловчанин был одет в куртку и рубашку серого цвета, синие джинсы и черные кроссовки. Всех, кто владеет информацией о местонахождении пропавшего, просят обратиться по телефонам, указанным в ориентировке.

В полиции Новоуральска пояснили, что в случае обнаружения пропавшего также можно обратиться в дежурную часть МУ МВД России по ЗАТО города Новоуральск и поселка Уральский по телефону: 8 (343) 704-57-57.

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#Происшествия#Свердловская область#Полиция#Новоуральск#Розыск#Волонтеры#Пропавший#Евгения Сафина
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