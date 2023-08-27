32-летнего пропавшего мужчину из Новоуральска ищут почти две недели

Posted Сегодня, 10:56
Published Сегодня, 10:56
Modified Сегодня, 11:33
Updated Сегодня, 11:33
В ориентировке указано, что Станислав Яковлев может находиться в другом районе или городе. Для поисков требуется помощь добровольцев.
Рост мужчины составляет 175 сантиметров, он худощавого телосложения. У пропавшего светло-русые волосы и серо-голубые глаза.
В момент пропажи свердловчанин был одет в куртку и рубашку серого цвета, синие джинсы и черные кроссовки. Всех, кто владеет информацией о местонахождении пропавшего, просят обратиться по телефонам, указанным в ориентировке.
В полиции Новоуральска пояснили, что в случае обнаружения пропавшего также можно обратиться в дежурную часть МУ МВД России по ЗАТО города Новоуральск и поселка Уральский по телефону: 8 (343) 704-57-57.