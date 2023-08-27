Крысы близ Колизея: Рим принимает меры в ответ на растущую угрозу

Сабрина Альфонси, глава муниципального департамента по сбору мусора, поделилась информацией о том, что на данный момент в Риме численность крыс составляет приблизительно 7 миллионов, что примерно 2,5 крысы на каждого жителя. По ее словам, увеличение количества мусора из-за летнего наплыва туристов и жаркой погоды способствовало размножению грызунов.