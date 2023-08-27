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Published Сегодня, 07:16

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Updated Сегодня, 07:20

Крысы близ Колизея: Рим принимает меры в ответ на растущую угрозу

27 августа 2023, 07:16
Римские власти объявили о запуске специальной операции по противодействию распространению крыс вблизи Колизея, одного из самых популярных туристических мест Италии, по информации из Reuters.

В течение следующей недели планируется провести уборку зеленых зон и очистить канализационные системы поблизости от древнего амфитеатра. Также будет осуществлена установка ловушек для грызунов, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Эти меры были предприняты в ответ на появление фотографий крыс, размещенных туристами в социальных сетях, где грызуны гуляют рядом с Колизеем.

Сабрина Альфонси, глава муниципального департамента по сбору мусора, поделилась информацией о том, что на данный момент в Риме численность крыс составляет приблизительно 7 миллионов, что примерно 2,5 крысы на каждого жителя. По ее словам, увеличение количества мусора из-за летнего наплыва туристов и жаркой погоды способствовало размножению грызунов.

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