Крысы близ Колизея: Рим принимает меры в ответ на растущую угрозу

Posted Сегодня, 07:16
Published Сегодня, 07:16
Modified Сегодня, 07:20
Updated Сегодня, 07:20
В течение следующей недели планируется провести уборку зеленых зон и очистить канализационные системы поблизости от древнего амфитеатра. Также будет осуществлена установка ловушек для грызунов, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Эти меры были предприняты в ответ на появление фотографий крыс, размещенных туристами в социальных сетях, где грызуны гуляют рядом с Колизеем.
Сабрина Альфонси, глава муниципального департамента по сбору мусора, поделилась информацией о том, что на данный момент в Риме численность крыс составляет приблизительно 7 миллионов, что примерно 2,5 крысы на каждого жителя. По ее словам, увеличение количества мусора из-за летнего наплыва туристов и жаркой погоды способствовало размножению грызунов.