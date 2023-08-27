Ливни и холода ожидаются на рабочей неделе в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 07:38
Published Сегодня, 07:38
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Updated Сегодня, 07:40
28 и 29 августа, в понедельник и вторник, дневная температура воздуха составит +15 градусов. Ночью ожидается снижение до +7 градусов. Ветер восточный и северо-восточный с порывами до 13 метров в секунду. Метеорологи обещают пасмурную и дождливую погоду.
В среду, 30 августа, прогнозируются сильные дожди. Ветер сменится на северный, до 11 метров в секунду. Среднесуточная температура воздуха в Нижнем Тагиле составит +12 градусов.
31 августа и 1 сентября, в четверг и пятницу, погода значительно не изменится. Днем воздух прогреется до +16 градусов, ночью — до +11 градусов. Ожидаются дожди и северный ветер до 12 метров в секунду.