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Published Сегодня, 07:38

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Updated Сегодня, 07:40

Ливни и холода ожидаются на рабочей неделе в Нижнем Тагиле

Ливни и холода ожидаются на рабочей неделе в Нижнем Тагиле

27 августа 2023, 07:38
Фото: 1MI
Сильные дожди и холодную погоду в Нижнем Тагиле прогнозируют синоптики на рабочей неделе с 28 августа по 1 сентября.

28 и 29 августа, в понедельник и вторник, дневная температура воздуха составит +15 градусов. Ночью ожидается снижение до +7 градусов. Ветер восточный и северо-восточный с порывами до 13 метров в секунду. Метеорологи обещают пасмурную и дождливую погоду.

В среду, 30 августа, прогнозируются сильные дожди. Ветер сменится на северный, до 11 метров в секунду. Среднесуточная температура воздуха в Нижнем Тагиле составит +12 градусов.

31 августа и 1 сентября, в четверг и пятницу, погода значительно не изменится. Днем воздух прогреется до +16 градусов, ночью — до +11 градусов. Ожидаются дожди и северный ветер до 12 метров в секунду.

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#Нижний Тагил#Холод#Прогноз погоды#Дожди#Природа#Евгения Сафина
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