Ливни и холода ожидаются на рабочей неделе в Нижнем Тагиле

28 и 29 августа, в понедельник и вторник, дневная температура воздуха составит +15 градусов. Ночью ожидается снижение до +7 градусов. Ветер восточный и северо-восточный с порывами до 13 метров в секунду. Метеорологи обещают пасмурную и дождливую погоду.