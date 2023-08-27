Маркетолог рассказал, как избежать подводных камней при выборе онлайн-образования

Posted Сегодня, 07:35
Published Сегодня, 07:35
Modified Сегодня, 07:38
Updated Сегодня, 07:38
Множество поставщиков курсов на самом деле не обладают теми навыками, которые они обучают через свои продукты. Их секрет прост: содержание их продуктов может быть полностью скопировано из интернета. Однако не стоит отчаиваться, ведь всё же можно найти достойные образовательные программы, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Маркетолог Тимур Вершинин раскрыл свои советы по этому вопросу. По его мнению, ключевым моментом является анализ комьюнити. Если участников курса или его выпускников легко найти и пообщаться с ними, это говорит о хорошем качестве программы. Но если информация о них скрыта от посторонних глаз, это может свидетельствовать о проблемах с уровнем обучения.