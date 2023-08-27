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Posted Сегодня, 07:35

Published Сегодня, 07:35

Modified Сегодня, 07:38

Updated Сегодня, 07:38

Маркетолог рассказал, как избежать подводных камней при выборе онлайн-образования

27 августа 2023, 07:35
В прошлом было непросто найти тех, кто готов был бы делиться своими знаниями и опытом за деньги. Но сегодня рынок просто переполнен инфопродуктами, которые позиционируют себя как качественное онлайн-образование.

Множество поставщиков курсов на самом деле не обладают теми навыками, которые они обучают через свои продукты. Их секрет прост: содержание их продуктов может быть полностью скопировано из интернета. Однако не стоит отчаиваться, ведь всё же можно найти достойные образовательные программы, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Маркетолог Тимур Вершинин раскрыл свои советы по этому вопросу. По его мнению, ключевым моментом является анализ комьюнити. Если участников курса или его выпускников легко найти и пообщаться с ними, это говорит о хорошем качестве программы. Но если информация о них скрыта от посторонних глаз, это может свидетельствовать о проблемах с уровнем обучения.

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