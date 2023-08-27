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Мэр Североуральска попросила помощи для погорельцев

Мэр Североуральска попросила помощи для погорельцев

27 августа 2023, 10:55
Фото: 1MI
Светлана Миронова, глава Североуральского городского округа, попросила неравнодушных людей оказать помощь погорельцам. 26 августа в двухэтажном доме сгорело шесть квартир.

Пожар случился в поселке Третий Северный на улице Кедровая. Огнем оказались повреждены шесть квартир из 12, никто не пострадал. По словам Светланы Мироновой, среди 12 погорельцев — шестеро детей. Сейчас они разместились у родственников, однако им необходима материальная помощь, в том числе и денежная.

Необходимо понимать, что люди лишились всего. Вор оставляет стены, а пожар не оставляет ничего, — написала чиновница в соцсетях.

Пострадавшим требуется обувь, одежда, гигиенические средства, посуда и другие предметы быта. Принести их можно в ДЮДЦ «Ровесник», администрации городского округа и поселка Калья.

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#Общество#Пожар#Свердловская область#Помощь#Североуральск#Мэр#Погорельцы#Евгения Сафина
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