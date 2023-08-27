Мэр Североуральска попросила помощи для погорельцев

Posted Сегодня, 10:55
Published Сегодня, 10:55
Modified Сегодня, 10:57
Updated Сегодня, 10:57
Пожар случился в поселке Третий Северный на улице Кедровая. Огнем оказались повреждены шесть квартир из 12, никто не пострадал. По словам Светланы Мироновой, среди 12 погорельцев — шестеро детей. Сейчас они разместились у родственников, однако им необходима материальная помощь, в том числе и денежная.
Необходимо понимать, что люди лишились всего. Вор оставляет стены, а пожар не оставляет ничего, — написала чиновница в соцсетях.
Пострадавшим требуется обувь, одежда, гигиенические средства, посуда и другие предметы быта. Принести их можно в ДЮДЦ «Ровесник», администрации городского округа и поселка Калья.