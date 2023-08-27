Мэр Североуральска попросила помощи для погорельцев

Пожар случился в поселке Третий Северный на улице Кедровая. Огнем оказались повреждены шесть квартир из 12, никто не пострадал. По словам Светланы Мироновой, среди 12 погорельцев — шестеро детей. Сейчас они разместились у родственников, однако им необходима материальная помощь, в том числе и денежная.